ABD'de okullarda İslamofobi ile mücadele planına dava

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin San Diego kentinde bir grup veli, okullarda İslamofobi'ye karşı tedbirler uygulamaya karar veren şehrin eğitim kuruluna dava açtı.
Altı velinin ortak imzasıyla açılan davada veliler, Müslüman öğrencileri kimliğe dayalı ayrımcılıktan korumayı amaçlayan İslamofobi'ye karşı tedbirlerin, İslam dinine diğer dinlere göre ayrıcalık tanıdığını ve Müslüman öğrencilere imtiyazlar sağladığını savundu.
Veliler, Federal Mahkemeye açtıkları davada tedbir paketinin belirli bir dini teşvik ettiği, dolayısıyla ABD Anayasası'na aykırı olduğunu iddia etti.
San Diego Birleşik Okul Bölgesi Eğitim Kurulu, kentte örgün eğitim kurumlarında hala İslamofobik tavırların yaygın olduğunu, çok sayıda olayın üzerinin rapor edilmeden kapatıldığını vurguladı ve tedbirlerin gerekliliğini savundu.
Kurul, açılan davayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Plan, 4 Nisan tarihli toplantıda kurulun dört üyesinin oy birliğiyle aldığı kararla kabul edildiğinde kamuoyunda olumsuz yankı uyandırmamıştı. Öte yandan muhafazakar medyanın konuyu gündeme getirmesiyle, sosyal medya kanallarında karar aleyhinde yorumlar ve tartışmalar gelişmeye başlamıştı.
Eleştirilerin gün yüzüne çıkmasının ardından eğitim kurulu internet sayfasından yaptığı detaylı bilgilendirmelerle karara desteğini sürdürmüştü.
Tedbirlerin, İslam dinini teşvik etmeyi amaçladığı iddiasını reddeden kurul, amacın Müslüman öğrencileri korumak ve kimlikleri nedeniyle akranları arasında zorbalık ve ayrımcılığa uğramalarını önlemek olduğunu vurgulamıştı.
Kurulun uygulamaya karar verdiği tedbirler arasında, okul takvimlerinin Müslümanların dini bayramlarını içerecek şekilde değiştirilmesi, okul kütüphanelerinde İslam dinini ve kültürünü anlatan kitapların içeriğinin gözden geçirilmesi ve eğitimcilere bu konuda kaynak materyaller sağlanması bulunuyor.
Ayrıca okullarda "Müslüman Amerikan" kültürünü teşvik edecek kulüpler kurulması ve Müslüman öğrenciler için "güvenli alanlar" oluşturulması amaçlanıyor.
Kurul, tüm bu tedbirlerin uygulamada başarılı olabilmesi için Amerikan İslami İlişkiler Konseyi ile temas kurmayı ve konseyin görüşlerini almayı planlıyor.
Kararın ayrıntıları, bu dönem sona ermeden bölgedeki 132 bin öğrencinin velilerine mektupla bildirilecek.
Paris'te bulunan Orly Havalimanı asker ve polis tarafından boşaltılıyor.
ABD'de bir grup veli, San Diego'daki eğitim kuruluna, okullarda İslamofobi ile mücadele için almayı kararlaştırdığı tedbirler nedeniyle dava açtı
Doğu Guta’da, yerel meclis çalışanları sokaklardan toparladıkları çöplerden organik gübre üretiyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de inşasına devam edilen ancak izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen mescit inşaatı, belediye ekipleri tarafından sabaha karşı yıkıldı
Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın yaptığı skandal hareket damga vurdu. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede, aile fotoğrafı çektirilirken ABD Başkanı Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i omuzundan tutarak yana doğru itti
Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki cezaevinde tutulan mahkumlardan 91'i kazdıkları tünelden kaçtı
ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler nedeniyle FBI'ın soruşturmasına takıldığı belirtildi
New Jersey eyaletinin Bayonne kentinde cami açma başvurusu reddedilen Müslümanlar, dini ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle mahkemeye müracaat etti
Kanada'nın Quebec eyaletinde seçimlere hazırlanan aşırı sağcı aday Alexandre Cormier-Denis'in ırkçılık ve ayrımcılık içeren afişi, halktan ve Müslümanlardan tepki gördü
ABD'li otomotiv şirketi General Motors'a emisyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı
NATO'nun yeni karargâhı Belçika Hükümeti tarafından NATO'ya teslim edildi
Yunanistan'da eski başbakanlardan Papadimos'a bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos, seyir halindeyken içinde bulunduğu otomobilde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandı.
Sırbistan'da bu sabah belediye tarafından yapılacak cami yıkımı halkın yoğun ve barışçıl müdahalesi ile gerçekleşmedi
Başbakan Merkel, Alman parlamenterlerin Türkiye'de konuşlu Alman askerlerini ziyaretine izin verilmezse İncirlik'ten çekileceklerini söyledi
Kırgızistan’ın Oş kentindeki “Svetoç” okulunda Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) katılımıyla gençler için askeri hazırlık sınıfı açıldı.
Mısır'ın Katar merkezli haber sitesi El-Cezire'nin de aralarında bulunduğu 21 siteyi erişime kapattığı bildirildi