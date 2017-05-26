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ABD'de okullarda İslamofobi ile mücadele planına dava
ABD'de okullarda İslamofobi ile mücadele planına dava

ABD'de bir grup veli, San Diego'daki eğitim kuruluna, okullarda İslamofobi ile mücadele için almayı kararlaştırdığı tedbirler nedeniyle dava açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin San Diego kentinde bir grup veli, okullarda İslamofobi'ye karşı tedbirler uygulamaya karar veren şehrin eğitim kuruluna dava açtı.

Altı velinin ortak imzasıyla açılan davada veliler, Müslüman öğrencileri kimliğe dayalı ayrımcılıktan korumayı amaçlayan İslamofobi'ye karşı tedbirlerin, İslam dinine diğer dinlere göre ayrıcalık tanıdığını ve Müslüman öğrencilere imtiyazlar sağladığını savundu.

Veliler, Federal Mahkemeye açtıkları davada tedbir paketinin belirli bir dini teşvik ettiği, dolayısıyla ABD Anayasası'na aykırı olduğunu iddia etti.

San Diego Birleşik Okul Bölgesi Eğitim Kurulu, kentte örgün eğitim kurumlarında hala İslamofobik tavırların yaygın olduğunu, çok sayıda olayın üzerinin rapor edilmeden kapatıldığını vurguladı ve tedbirlerin gerekliliğini savundu.

Kurul, açılan davayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Plan, 4 Nisan tarihli toplantıda kurulun dört üyesinin oy birliğiyle aldığı kararla kabul edildiğinde kamuoyunda olumsuz yankı uyandırmamıştı. Öte yandan muhafazakar medyanın konuyu gündeme getirmesiyle, sosyal medya kanallarında karar aleyhinde yorumlar ve tartışmalar gelişmeye başlamıştı.

Eleştirilerin gün yüzüne çıkmasının ardından eğitim kurulu internet sayfasından yaptığı detaylı bilgilendirmelerle karara desteğini sürdürmüştü.

Tedbirlerin, İslam dinini teşvik etmeyi amaçladığı iddiasını reddeden kurul, amacın Müslüman öğrencileri korumak ve kimlikleri nedeniyle akranları arasında zorbalık ve ayrımcılığa uğramalarını önlemek olduğunu vurgulamıştı.

Kurulun uygulamaya karar verdiği tedbirler arasında, okul takvimlerinin Müslümanların dini bayramlarını içerecek şekilde değiştirilmesi, okul kütüphanelerinde İslam dinini ve kültürünü anlatan kitapların içeriğinin gözden geçirilmesi ve eğitimcilere bu konuda kaynak materyaller sağlanması bulunuyor.

Ayrıca okullarda "Müslüman Amerikan" kültürünü teşvik edecek kulüpler kurulması ve Müslüman öğrenciler için "güvenli alanlar" oluşturulması amaçlanıyor.

Kurul, tüm bu tedbirlerin uygulamada başarılı olabilmesi için Amerikan İslami İlişkiler Konseyi ile temas kurmayı ve konseyin görüşlerini almayı planlıyor.

Kararın ayrıntıları, bu dönem sona ermeden bölgedeki 132 bin öğrencinin velilerine mektupla bildirilecek.

 



İlgili Konular ABD müslümanları san diego
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