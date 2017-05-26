11:47, 26 Mayıs 2017 Cuma

Paris'te havalimanı boşaltılıyor





Paris'te bulunan Orly Havalimanı asker ve polis tarafından boşaltılıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te Orly Havalimanı'nın boşaltıldığı bildiriliyor. Bomba imha ekipleri ve özel eğitimli köpeklerle polis terminalde bomba arıyor.

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