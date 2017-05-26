11:48, 26 Mayıs 2017 Cuma

Milli tüfek üretimi için teşvik çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hafif silahlar alanında Türkiye'nin ilk özgün tasarımı olan Modern Piyade Tüfeği (MPT) Projesi'nde görev alan Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi AŞ'nin (Kalekalıp) bu amaçla yapacağı yatırım, teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek.

Kalekalıp, proje kapsamında üstlendiği görevleri yerine getirebilmek amacıyla yeni bir yatırım yaparak ürün çeşitlendirmeye gitti. Bu kapsamda yatırım teşviklerinden yararlanmak isteyen Kalekalıp'ın başvurusu Ekonomi Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Söz konusu yatırımla Kalekalıp, modern piyade tüfeği parçalarından yılda 3 bin adet üretebilecek. Bunun yanında söz konusu tesis yılda bin 310 ton savunma sanayisine yönelik sistem ve parça, 120 insansız hava aracı ve 35 bin yivli tüfek üretim kapasitesine sahip olacak.

Proje için yaklaşık 24,5 milyon liralık yatırım yapılacak. Söz konusu yatırım için yaklaşık 4,5 milyon dolarlık makina ve teçhizat ithalatı gerçekleştirilecek. Bu yatırımla birlikte 48 kişinin de istihdamı sağlanacak.

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgesiyle, üretim çeşitlendirme yatırımının, gümrük vergisi muafiyeti, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı, faiz desteği, KDV istisnası gibi teşviklerden yararlandırılması öngörülüyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞA KARŞI ÖNEMLİŞ BİR HAMLE

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kalekalıp'ın, 1990’ların ortasında çok namlulu roketatar ve bomba atar tasarımı ve üretimine başlayarak ateşli silahlar sanayisine giriş yaptığını söyledi.

Kalekalıp'ın hafif silahlar alanında Türkiye’nin ilk özgün tasarımı olan MPT projesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile birlikte tasarım sorumluluğunu üstlendiğine işaret eden Okyay, böylece bu alanda ülkenin dışa bağımlılıktan kurtulması yönünde çok önemli bir adıma imza atıldığını vurguladı. Okyay, şunları kaydetti:

"MPT’nin seri üretimi konusu gayet başarılı şekilde ilerliyor. Teşvike konu olan bu yeni yatırım da bu amaca yönelik olarak yeni geliştirilen hafif silahların üretimi için yapılmakta. Savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlerde Türkiye’nin yerli ve milli bir sanayiye sahip olması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu alandaki çalışmalara tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz."

15 BİN TÜFEK ÜRETİLECEK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine teslim edilecek, ilk etaptaki ihtiyaç olan 35 bin 14 MPT-76'nın tedarik edilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile 20 bin MPT-76 tedariki için sözleşme imzalanmıştı.

Kalekalıp ile imzalanan sözleşmesi kapsamında ise 15 bin 14 MPT-76 üretilmesi öngörülmüştü. İlk aşama teslimatları ile iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Kalekalıp arasındaki sözleşme bedeli yaklaşık 60 milyon liraya karşılık geliyor.