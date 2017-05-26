11:52, 26 Mayıs 2017 Cuma

Azınlıkların oluşturduğu cemaat vakıflarına 'seçim' imkanı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Ermeni, Rum, Musevi, Süryani gibi azınlık gruplarının oluşturduğu 167 cemaat vakfının kendi içlerinde seçim yapmasını sağlamak üzere planlanan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cemaat vakıflarının seçim sorununun çözümüne yönelik birkaç alternatif üzerinde durduklarını vurgulayan Ertem, her vakfın kendi yönetimini belirlemesine olanak sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Ertem, "Biz istiyoruz ki her vakıf kendi yönetimini belirlesin. Burada birkaç alternatif üzerinde çalışıyoruz ama her seçenek için düşündüğümüz, alternatiflerin tamamında var olan ana unsur, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz onların seçimlerine çok fazla müdahil olmayalım. Neden? Çünkü bizimle hiç alakası olmayan, tamamen dışımızda olan bir olayda hep dava edilen pozisyonda oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Müdürlüğün, vakıfların kendi içindeki seçim konularına yönelik tam görev alanına girmeyen konularda sürekli "dava açılan kurum" pozisyonuna düştüğüne dikkati çeken Ertem, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki tıpkı yeni vakıflarda olduğu gibi cemaat vakıfları da kendi seçimlerini yapsınlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sadece sonuçlarını denetleyelim, seçimi yapan olmayalım. Sonuçları denetleriz, denetlediğimiz sonuçlara ilişkin olarak da hukuki yollardan gerekirse müracaat edilir. Bu, alternatiflerden birisi. Hemen hemen 4 alternatif üzerinde taslaklarımız hazır. İster kanun ister yönetmelik olsun onları bir şekilde hayata geçireceğiz. Niyetimiz bu yönde."

Ertem, "Asıl bizim temel olarak üzerinde durduğumuz nokta, yeni vakıflardaki temel statüyü cemaat vakıflarına da tanımak. Yani her vakfın kendi iç bünyesinde seçimini yapabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.