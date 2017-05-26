Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için ilk adım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY davasının firari sanığı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurdu.
FETÖ/PDY'den haklarında 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen, firari sanık Fetullah Gülen ve bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 120 sanığın yargılandığı Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, terör örgütü elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılmasına yönelik Adalet Bakanlığına yazı gönderildi. Yazıda şunlar kaydedildi:
"2 Ocak 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kararnamenin 75. maddesinin 2. fıkrasında 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29. maddesine, 5237 sayılı 'TCK 302/, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı ve kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla bakanlığa bildirilir' şeklindeki düzenleme gereğince 680 sayılı KHK'nin 75/2 maddesi uyarınca mahkememizde yukarıda belirtilen atılı suçlardan yargılanması devam eden sanık Fetullah Gülen'in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurt dışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin takdir ve ifası, KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığına sunulmuştur."
Yazıda, Gülen'in kimlik ve ikamet bilgilerine de yer verildi.
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurdu
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