Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:37, 27 Mayıs 2017 Cumartesi
Asya
Güncelleme: 21:09, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Uygur kızı Gülnaz'ın hikayesi
Uygur kızı Gülnaz'ın hikayesi

Doğu Türkistan doğumlu Uygur Müslümanı Gülnaz, ülkesinde yaşananları tüm dünyaya duyurmak için kendini ve yaşadıklarını anlatarak daha güvenilir yaşayabilecekleri bir dünya için destek istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan doğumlu Gülnaz isimli Uygur Müslüman genç kız yaşadıklarını dünyaya duyurmak için bir yazı kaleme aldı. Aşağıda yayınladığımız Gülnaz'ın mektubu bugün gözardı edilen uzak diyarlardaki yaşananlara pencere açıyor.

GÜLNAZ'IN MEKTUBU

Benim adım Gülnaz ve ben bir Uygur Müslümanım. Benim doğum yerim Doğu Türkistan ama Çin bunu Sincan olarak yeniden adlandırıyor çünkü Çin öyle istiyor. On bir yaşıma, ailem ile "Xinjiang (Sincan)" da girdim ve o zamana kadar ülkemi yeterince gördüm. O zamana kadar 11 yaşında bir kız çocuğu olan ben Çin'in bizim için güvenli olmadığını anlamaya yetecek kadar şey gördüm. Bugün yaşım 23 ve yıllar sonra bile Xinjiang hala aklımdan çıkmıyor.

Aşağıda yazmış olduğum bir yazı var ve kendim hakkında biraz bilgi vermeye çalıştım, sadece hikayemi yazdım. Belki okuduktan sonra durumumu anlayacaksınız. Eğer hislerimi anlıyorsanız, medyada da iletebilirsiniz.

Hatırlıyorum ki okula gitmeme izin verilmedi, çünkü babamla tarlalarda çalışmak zorundaydım. Bazen babam rahatsız olurdu yalnız çalışırdım. Küçük ellerim çok fazla yardım edemedi, ancak başka seçeneğim yoktu. Çin muhafızlarının gözlerini ilk kez pazarda gördüğümü hatırlıyorum, onlardan hoşlanmayan farklı bir gezegene ait olduğumu hissettim. Bu yalnızca Uygur ve Müslüman olduğumuz içindi. Bir Gece, her köşeyi kontrol ederek evimizi yağmaladılar. Annem beni bodrumda gizledi, içinde sıvı olan küçük bir şişe verdi ve bir subay bana dokunmaya çalışırsa içmem için talimat verdi. Neyse ki, hiçbir şey olmamıştı ve bunların normal arama operasyonları oldukları söylendi. Ancak kısa zaman sonra korkunç bir olay bizi ülkeden kaçmaya zorladı.

Mahallemizde oturan teyzemlerden birisi ikinci çocuğuna hamileydi ve ailesi Uygurların ikinci bir çocuğa sahip olmalarına izin verilmediği için onu ülkeden göndermeyi planlıyordu. Her nasılsa Çinli yetkililer teyzem hakkında bilgi almaya başladılar ve onu kürtaj için zorladılar. Pis bir hastanede bir gece, o öldü. Bu olay ailemi şok etti ve babam Çin'den ayrılmaya karar verdi. Hemen Türkiye'ye kaçtık, ardından iki yılda bir değişik ülkelerde yaşadık.

Çin'in Urumçi Katliamı, camileri yıkma, masumları tutuklama ve yurtdışında yaşayan Uygurları bulmak için yaptıkları baskınlar hakkında bir düzine haber aldık. Babam, bizi asla Uygur kimliğimizi ortaya çıkarmamamız konusunda uyardı ve Uygur kültürünü de bize öğretmekten kaçındı. Tayland'ın 300 Uygur'u tutuklayan ve onları Çin'e geri gönderen korkunç haberleri, yine bizim içimizde korku kaynağı oldu. Gözaltına alınan Uygurlar için hiçbir protesto veya açlık grevinin yapılmaması Çin hükümetinden duyulan korkuyu ve ailemizi bulduğu zaman da cezalandırılacaklarını açıkça ortaya koydu.

Karşılaştığımız zorlukların hepsine rağmen, babam eğitimden asla taviz vermedi ve iyi bir okul eğtimi yaptığımızdan emin oldu. O, sadece iyi eğitimin bize bu, köle veya korku yolundan geçirebildiğini düşünüyor. Bugün, dünyamı herkes için daha iyi bir yer yapmaya katkıda bulunabilmem için öğretmen olmamı istiyor. Oysa ben bir aktivistim ve her adaletsizlik haberiyle karşılaştığım zaman, kanım kaynar ve bir şeyler yapmaya kararlı olurum. Dünyamız Birinci Dünya ve Üçüncü Dünya ülkeleri arasında bölünmüş olarak görülüyor, ancak Uygurlara bu alanlardan herhangi birinde yer verilmemiştir. Biz dördüncü bir ülkede yaşayan insanlarız, dünya liderleri tarafından acı çekilmek üzere bırakılıyoruz, neden? Uygurlar da mı insanlar değil mi? 

@iamgul8 Twitter hesabımda Uygurların Çin'deki mücadelesini iletmek için mümkün olduğunca çok insanla konuşmaya çalışıyorum. Uygur veya Müslüman olduğumuz için neden acı çekmeliyiz? Suçumuz ne? Temas ettiğim birçok insan arasından bazıları hikayemi hep sordu; bu da onlar içindir. Ama başka bir şey söyleyemem, çünkü bu ailemi dertte bırakabilir.

Bu hikayeden sonra, Çinli yetkililer tarafından aranma ihtimalim arttı ve bir süre sessiz kalabilirim. Ancak hikayemiz önemlidir. Dünyada yeterince Uygur ihmal edilmiş ve şimdi bizimle birlikte durmak zorundalar. Pek çok Uygur gibi başka bir Gulnaz kaçırılabilir, işkence edilir ya da öldürülürse de kavgası, adaletsizliğe karşı mücadelemiz birisi tarafından sürdürülmeli ve siz olmalısınız!

Güvenli bir dünya arayışında

Gulnaz Uygur



İlgili Konular Çin Uygur Doğu türkistan Gülnaz Uygur
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Uygur kızı Gülnaz'ın hikayesi
Uygur kızı Gülnaz'ın hikayesi

Doğu Türkistan doğumlu Uygur Müslümanı Gülnaz, ülkesinde yaşananları tüm dünyaya duyurmak için kendini ve yaşadıklarını anlatarak daha güvenilir yaşayabilecekleri bir dünya için destek istedi
Çin'de eski emniyet müdürüne idam cezası
Çin'de eski emniyet müdürüne idam cezası

Tiencin kentinin eski Emniyet Müdürü ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkan Yardımcısı Vu Çangşun iki yıl ertelemeli olarak idam cezasına çarptırıldı.
İngiltere'de terör tehdit seviyesi düşürüldü
İngiltere'de terör tehdit seviyesi düşürüldü

Başbakan Theresa May, "kritik"e çıkarılan terör tehdit seviyesinin bir alt derece olan "ciddi"ye düşürüldüğünü açıkladı.
FETÖ'nün quot Myanmar imamı quot Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün "Myanmar imamı" Türkiye'ye getirildi

FETÖ/PDY'nin "Myanmar imamı" Muhammet Furkan Sökmen, sınır dışı edildikten sonra uçakla Türkiye'ye getirildi
Cammu Keşmir'de protestolar devam ediyor
Cammu Keşmir'de protestolar devam ediyor

Hindistan ordusunun Keşmirli direnişçileri ve sivilleri öldürmesinin ardından Cammu Keşmir'de protestolar patlak verdi
Fildişi Sahili'nde 3 muhalife hapis cezası
Fildişi Sahili'nde 3 muhalife hapis cezası

Fildişi Sahili'nde eski Devlet Başkanı Gbagbo'nun partisine üye 3 muhalife 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi
Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırıyının sorumluluğunu DEAŞ üstlendi
Açlık grevine son verilmesine Ramallah'ta kutlama
Açlık grevine son verilmesine Ramallah'ta kutlama

Filistinli mahkumların bu sabah açlık grevine son vermesi Ramallah'ta coşkuyla kutlandı
Kongo'da 145 esir kurtarıldı
Kongo'da 145 esir kurtarıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kasai bölgesinde esir tutulan 145 kişinin ordu tarafından kurtarıldığı bildirildi
ABD'den Nijerya'ya Boko Haram'a karşı destek
ABD'den Nijerya'ya Boko Haram'a karşı destek

ABD, 60 Nijeryalı polise bomba imha eğitimi verecek
Keşmir'de Hizbu'l Mücahidin'in komutanı öldürüldü
Keşmir'de Hizbu'l Mücahidin'in komutanı öldürüldü

Keşmir'de bu sabah işgalci Hint askerleri tarafından düzenlenen operasyonda Hizbu'l Mücahidin grubunun komutanlarından Sabzar ahmad Bhat öldürüldü
Mısır'daki Kıptilere saldırı sonrası Sisi'den açıklama
Mısır'daki Kıptilere saldırı sonrası Sisi'den açıklama

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır ülke içinde veya dışında bize saldırmak için çalışan kampları vurmada asla tereddüt etmeyecek" dedi
G7 Zirvesi'nde 'Afrika' forumu
G7 Zirvesi'nde 'Afrika' forumu

G7 Zirvesi'nde "Afrika'da Kalkınma ve Yenilik" oturumu
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan Host vilayetinde yapılan bomba yüklü araçla saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti
quot Sembol isimlerin quot bulunduğu hapishane ele geçirildi
"Sembol isimlerin" bulunduğu hapishane ele geçirildi

UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri Tugayı, Kaddafi rejiminin sembol isimlerinin de tutuklu olduğu Hadba Hapishanesi'nin kontrolünü ele geçirdi
Filistinli mahkumlardan açlık grevine ara
Filistinli mahkumlardan açlık grevine ara

Filistinli mahkumlar açlık grevine ara verdi İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar greve ara verdi.

Haberler

Uygur bölgesinde Çin Komünist Partisine saldırı
Uygur bölgesinde Çin Komünist Partisine saldırı

Uygur halkı camilerini yıkan Çin'e tepkili | FOTO
Uygur halkı camilerini yıkan Çin'e tepkili FOTO

Çin, kamu güvenliği bahanesiyle 3 bin 500 camiyi yıktı
Çin kamu güvenliği bahanesiyle 3 bin 500 camiyi yıktı

Çin, Doğu Türkistanlıların pasaportlarına el koyuyor
Çin Doğu Türkistanlıların pasaportlarına el koyuyor

Uygurların pasaportlarına el koyulacak
Uygurların pasaportlarına el koyulacak

D.Türkistan'da cep telefonu uygulamasına terör suçu
D Türkistan'da cep telefonu uygulamasına terör suçu

Çin Ramazan'da Uygurları rahat bırakacakmış
Çin Ramazan'da Uygurları rahat bırakacakmış

Çin, Tayland'a Uygurlar için garanti vermiş
Çin Tayland'a Uygurlar için garanti vermiş






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 