12:09, 26 Mayıs 2017 Cuma

FETÖ okulu çalışanına Myanmar'da gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen bir eğitim kurumunda görev yapan Muhammed Furkan Sökmen, ailesiyle Tayland'a gitmek isterken Yangon Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Göç Bakanlığı yetkilisi Ye Htun Oo yaptığı açıklamada, ay başında "terör örgütüyle bağlantısı" nedeniyle soruşturma açılan Horizon International okullarında görevli Sökmen'in eşi ve kızıyla Tayland'a gitmek üzere geldiği Yangon Uluslararası Havalimanı'ndaki kontrolde pasaportlarının geçersiz olduğunun fark edildiğini belirtti.

Pasaportların Türkiye hükümeti tarafından iptal edildiğinin belirlendiğini kaydeden Ye Htun Oo, "Yasalarımız gereği geçersiz pasaportu olanlar gözaltına alınarak sınır dışı ediliyor." ifadelerini kulandı.

Ye Htun Oo, bu kişilerin Türkiye'ye iade edileceğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi de Türkiye'nin Yangon Büyükelçiliğinin pasaportu iptal edilen kişilerin gözaltına alınmasını istediğini belirterek, "Büyükelçilik, bizi pasaport iptalleri hakkında bilgilendirdiğinde Horizon International okullarının müdürü de dahil birçok kişi ülkeyi terk etmişti." dedi.

Ay başında "Frontier Myanmar" dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Myanmar Eğitim Bakanlığının, FETÖ ile irtibatlı olduğu bilinen Horizon International okullarının bakanlıktan izinsiz çalıştığını tespit ettiği bildirilmişti.

Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zaw Win, dergiye yaptığı açıklamada Myanmar İçişleri Bakanlığınca FETÖ'nün geçen yıl Türkiye'de gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından kurumun "terör bağlantılarının" soruşturulduğunu belirtmişti. Zaw, soruşturma ekibinin kuruma bağlı okullardan birinde silah bulduğunu ve Eğitim Bakanlığını bilgilendirdiğini anlatmıştı. İçişleri Bakanlığının soruşturmanın ardından raporunu Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri U Kyaw Tint Swe başkanlığındaki devlet güvenlik komitesine ilettiğini kaydeden Zaw, raporu inceleyen komitenin bakanlığa okul hakkında dava açılması talimatı verdiğini kaydetmişti.

Myanmar'da 2000'de kurulan ve FETÖ ile irtibatlı olduğu bilinen okulların Yangon ve Mandalay'da iki kampüsü, ayrıca Yangon, Mandalay ve başkent Naypidav'da da şubeleri bulunuyor.