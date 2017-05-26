Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:30, 26 Mayıs 2017 Cuma
Afrika
12:40, 26 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor
Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor

Mozambik'te 15 yıl süren iç savaş, doğal felaketler ve AIDS gibi salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyondan fazla yetim bulunuyor. Aileler bakamadıkları için çocukları görece olarak daha rahat edebilecekleri medreselere gönderse de, kısıtlı bağışlarla eğitim vermeye çalışan bu medreselerin çoğu maddi sıkıntı yaşıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'te 15 yıl süren iç savaş, doğal felaketler ve AIDS gibi salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyondan fazla yetim bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, yaklaşık 25 milyonluk nüfusa sahip ülkede 2 milyon 100 bin yetim var. Bu çocukların çoğu, şehirlerde ve kırsal kesimdeki yetimhanelere, medreselere ve yatakhaneli okullara sığınıyor.

Eğitime ulaşamayan yetim çocukların bazıları da hayatını büyük şehirlerdeki caddelerde büyüyerek geçirmek zorunda kalıyor. Çok sayıda çocuk da suç şebekelerinin ve uyuşturucu tacirlerinin eline düşüyor.

Hristiyanların ve Müslümanların birlikte yaşadığı kırsal kesimde kimi Hristiyan aileler bakamadıkları için çocukları görece olarak daha rahat edebilecekleri medreselere gönderiyor.

Kısıtlı bağışlarla eğitim vermeye çalışan bu medreselerin çoğu hem tefrişat hem de çocukların günlük ihtiyacının karşılanması noktasında maddi sıkıntı yaşıyor.

MEDRESELER MADDİ YARDIM BEKLİYOR

Başkent Maputo'nun Matola bölgesindeki bir grup gönüllü tarafından kurulan Darüsselam Medresesi de bunlardan biri.

Kasaba ve çevresinden yaklaşık 180 yetimin okuduğu bu medresede çocuklar, 6 ila 10 kişinin kaldığı küçük odalarda konaklıyor.

Güney Afrika'da yaklaşık 8 yıl eğitim aldıktan sonra ülkesine dönen Abdül Nasır İsmail, 2013'te Darüsselam Medresesi'ni kurdu.

İsmail, medresenin çok zor şartlar altında eğitime devam ettiğini söyledi.

İhtiyaçların çoğunun bağışlarla karşılandığını belirten İsmail, "Bu çocuklara günde 3 öğün yemek vermek zorundayız. Dolayısıyla düzenli bağışa ve sponsora ihtiyacımız var." dedi.

İsmail, Matola bölgesinde yaşayanların çoğunun Hristiyan olduğunu ancak ailelerin babasız kalan çocuklarına eğitim veremedikleri için onları medreseye emanet ettiklerini dile getirdi.

AIDS gibi çeşitli hastalıkların çocukların yetim kalmasının başlıca sebebi olduğunu vurgulayan İsmail, "Bazen çocuklara kitap almakta dahi zorlanıyoruz. Okulun tefrişata ve tamire ihtiyacı var, ayrıca tıbbi malzemeler alınması lazım." diye konuştu.

İsmail, medresede İslami eğitimin yanında Mozambik müfredatının da okutulduğunu bildirdi

"MÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM"

Medresede kalan çocuklardan Alifu Adem (10), arkadaşlarının ailesi gibi olduğunu ancak derslerine çalışabilmek için defter ve kaleme ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Adem, okuyabilecek imkanı bulabilmesi halinde mühendis olmayı hayal ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) verilerine göre, şu an ülkede 1 milyon 500 bin kişi AIDS ile yaşıyor. Hastalığın 15 ile 49 yaş arasında görülme oranı ise yüzde 10,5 civarında.

 



İlgili Konular Mozambik afrika
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Akdeniz'de mülteci teknesi battı 34 ölü
Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 34 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu
Haradinaj Kosova Başbakanı olacak' iddiası
'Haradinaj Kosova Başbakanı olacak' iddiası

Sırbistan Başbakanı, Haradinaj'ın Kosova'nın yeni Başbakanı olacağını öne sürerek bunun bölgede sorun oluşturacağını iddia etti
Suriye'de muhalif bölgelerde lise ve üniversite giriş sınavları
Suriye'de muhalif bölgelerde lise ve üniversite giriş sınavları

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Eğitim Bakanlığı, ülke içindeki muhaliflerin kontrolündeki bölgeler ile komşu ülkelerde lise ve üniversiteye giriş sınavları düzenliyor
DEAŞ'A dikkatsizce yapılan hava saldırılarının bedelini siviller ödüyor
DEAŞ'A dikkatsizce yapılan hava saldırılarının bedelini siviller ödüyor

BM, Suriye'de DEAŞ'e karşı düzenlenen hava saldırılarında, askeri ve sivil hedefleri birbirinden ayırt etme hususunda dikkatli olunmaması nedeniyle bedelini sivillerin ödediğini, Rakka'da 23, Deyrizor'da 59 sivilin bu saldırılar sonucu öldüğünü açıkladı
Corbyn'den İngiliz hükümetine terörle mücadele eleştirisi
Corbyn'den İngiliz hükümetine terörle mücadele eleştirisi

İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn, "Terörle savaşın işe yaramadığını kabul edecek cesareti göstermemiz lazım. Teröristleri besleyen ve terör üreten ülkelerden kaynaklanan tehdidi azaltmanın daha akıllıca bir yolunu bulmaya ihtiyacımız var" dedi
Fransa tarihinde OHAL rekoru
Fransa tarihinde OHAL rekoru

Fransa'da 6. kez uzatılması için Bakanlar Kurulunun temmuz ayında parlamentoya sunacağı OHAL, 23 ayla ülkenin en uzun olağanüstü hal dönemini oluşturacak
Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı 24 ölü
Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı: 24 ölü

Mısır'da bir Kıpti Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı yapıldı
Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor
Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor

Mozambik'te 15 yıl süren iç savaş, doğal felaketler ve AIDS gibi salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyondan fazla yetim bulunuyor. Aileler bakamadıkları için çocukları görece olarak daha rahat edebilecekleri medreselere gönderse de, kısıtlı bağışlarla eğitim vermeye çalışan bu medreselerin çoğu maddi sıkıntı yaşıyor.
FETÖ okulu çalışanına Myanmar'da gözaltı
FETÖ okulu çalışanına Myanmar'da gözaltı

Tayland'a gitmek üzere Yangon'daki havalimanına gelen Sökmen ve ailesi Türkiye'ye iade edilecek
Paris'te havalimanı boşaltılıyor
Paris'te havalimanı boşaltılıyor

Paris'te bulunan Orly Havalimanı asker ve polis tarafından boşaltılıyor.
ABD'de okullarda İslamofobi ile mücadele planına dava
ABD'de okullarda İslamofobi ile mücadele planına dava

ABD'de bir grup veli, San Diego'daki eğitim kuruluna, okullarda İslamofobi ile mücadele için almayı kararlaştırdığı tedbirler nedeniyle dava açtı
Doğu Guta'da çöplerden gübre üretiliyor
Doğu Guta'da çöplerden gübre üretiliyor

Doğu Guta’da, yerel meclis çalışanları sokaklardan toparladıkları çöplerden organik gübre üretiyor.
Sırp makamları mescit inşaatını yıktı
Sırp makamları mescit inşaatını yıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de inşasına devam edilen ancak izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen mescit inşaatı, belediye ekipleri tarafından sabaha karşı yıkıldı
Trump'tan NATO Zirvesi'ne damga vuran skandal hareket VİDEO
Trump'tan NATO Zirvesi'ne damga vuran skandal hareket | VİDEO

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın yaptığı skandal hareket damga vurdu. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede, aile fotoğrafı çektirilirken ABD Başkanı Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i omuzundan tutarak yana doğru itti
Brezilya'da 91 mahkum firar etti
Brezilya'da 91 mahkum firar etti

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki cezaevinde tutulan mahkumlardan 91'i kazdıkları tünelden kaçtı
Trump'ın damadı da FBI'ın Rusya soruşturmasına takıldı
Trump'ın damadı da FBI'ın Rusya soruşturmasına takıldı

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler nedeniyle FBI'ın soruşturmasına takıldığı belirtildi

Haberler

Ruanda: Sömürge ve soykırım acısından İslam'a | ANALİZ
Ruanda Sömürge ve soykırım acısından İslam'a ANALİZ

Afrika'daki birçok ülkenin aksine Ruanda'da halk güvende
Afrika'daki birçok ülkenin aksine Ruanda'da halk güvende

İnsanlığın ve sömürgeciliğin tarihi Darüsselam Müzesi'nde | FOTO
İnsanlığın ve sömürgeciliğin tarihi Darüsselam Müzesi'nde FOTO

Afrika'nın huzur şehri Darüsselam | FOTO
Afrika'nın huzur şehri Darüsselam FOTO

Büyük Afrika Projesi'ne iş dünyasından destek
Büyük Afrika Projesi'ne iş dünyasından destek

'Macron'un da Afrika politikası pek farklı olmayacak'
Macron'un da Afrika politikası pek farklı olmayacak'

Afrika'nın geleceği karartılamaz | ANALİZ
Afrika'nın geleceği karartılamaz ANALİZ

Afrika'da 'çocuk intihar bombacı' sayısı artıyor
Afrika'da 'çocuk intihar bombacı' sayısı artıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 