12:58, 26 Mayıs 2017 Cuma

Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı: 24 ölü





Mısır'da bir Kıpti Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı yapıldı. Gelen haberlerde saldırının Minya'da olduğu ve ilk belirlemelere göre 24 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Minya kentindeki çöl yolunda seyreden Kıptileri taşıyan otobüse kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 24 kişi öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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