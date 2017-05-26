Fransa tarihinde OHAL rekoru

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve başlamasıyla kaldırılması beklenen olağanüstü hal (OHAL), 6'ncı kez uzatılması amacıyla parlamentoya sunulacak. Yeni kararla, 15 Temmuz'da sona ermesi gereken OHAL kasım ayına kadar uzatılmış olacak. Böylece en son 1955'te 12 ayla tarihin en uzun OHAL döneminin yaşandığı ülkede halk, 23 ay üst üste olağanüstü hal altında hayatını sürdürmüş olacak.
Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te altı farklı noktaya düzenlenen, 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hal uygulaması ilan edildi. 26 Kasım 2015 ve 26 Şubat 2016'da OHAL üçer aylığına parlamento tarafından uzatıldı.
Geçen yıl Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2016) çerçevesinde OHAL tekrar uzatılarak, 26 Temmuz'a kadar sürdü. Bu tarihte sona ermesi gereken olağanüstü hal, 14 Temmuz'da Nice kentinde düzenlenen 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından 15 Aralık'a kadar bir kez daha uzatıldı.
Terör ve güvenlik tehdidi nedeniyle cumhurbaşkanı seçimine OHAL içinde girmeyi tercih eden hükümet, geçen yıl 15 Aralık'ta uygulamayı 15 Temmuz'a kadar uzattı. Böylece, OHAL 5. kez uzatılmış oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önceki gün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından, parlamentoya, 15 Temmuz'da sona erecek olağanüstü hal uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasını talep edeceğini açıkladı. Talep, parlamentonun onayını aldığı taktirde Fransa'da OHAL 6. kez uzatılacak ve ülke aralıksız 23 ay OHAL'de olacak.
Fransa'da OHAL uygulaması 3 Nisan 1955'te Cezayir Savaşı sırasında yasalaştırıldı. Ülkede uygulama ilk kez 1955'te 12 ay için ilan edildi. Daha sonra 1958'te üç, 1961'te bir, 1984'te altı ve 2005'te iki aylık sürelerle OHAL ilan edildi.
Fransa'da OHAL kapsamında alınan tedbirler ve yürürlüğe konulan uygulamaların bir sonucu da cami kapatmak olarak gerçekleşti. OHAL'in ilan edildiği tarihten bu yana ülke genelinde yaklaşık 25 cami kapatıldı.
OHAL uygulaması kapsamında ülkedeki çok sayıda dernek ve dini kuruluşa yönelik soruşturma da açıldı.
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