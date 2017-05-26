Corbyn'den İngiliz hükümetine terörle mücadele eleştirisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, hükümetin izlediği dış politikanın terörle mücadele etmekten ziyade terörü beslediğini söyledi.
Manchester’da pazartesi gecesi meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle askıya aldığı seçim kampanyasını yeniden başlatan Corbyn, hükümetin terörle mücadele stratejisini eleştirdi.
Terör saldırılarının toplumdaki kesimleri karşı karşıya getirmeye yönelik olduğuna dikkati çeken Corbyn, Manchester'daki saldırının failinin Müslümanları temsil etmediğini söyledi.
"Terörle savaşın işe yaramadığını kabul edecek cesareti göstermemiz lazım." ifadesini kullanan Corbyn, "Teröristleri besleyen ve terör üreten ülkelerden kaynaklanan tehdidi azaltmanın daha akıllıca bir yolunu bulmaya ihtiyacımız var." dedi.
Aralarında İngiliz istihbarat yetkililerinin de bulunduğu birçok uzmanın İngiltere’nin başka ülkelerdeki askeri müdahaleleri ile ülke içindeki terör olayları arasındaki bağlantıya dikkati çektiğini aktaran Corbyn, şunları söyledi:
“Bu değerlendirme, çocuklarımıza saldıranların suçunu hiçbir şekilde hafifletmiyor. Bu teröristler daima kınanacak ve eylemlerinin hesabı sorulacak. Ancak teröre, onu körüklemek yerine onunla mücadele eden ve halkımızın güvenliğini sağlamaya dönük etkin bir karşılığın en önemli parçası, terörün nedenleriyle ilgili doğru bir kavrayışa sahip olmaktır."
LİBYA MÜDAHALESİ
Corbyn, konuşmasında terörü besleyen askeri müdahalelere örnek olarak da İngiltere’nin Libya’ya müdahalesini gösterdi.
Kaddafi rejiminin Libya'daki bazı muhaliflere saldırı tehdidinin ardından David Cameron'un başbakanlığındaki İngiltere ve Fransa'nın öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Mart 2011'de Kaddafi güçlerine karşı hava saldırıları başlatmıştı.
Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki bombayı patlatarak 22 kişinin ölümüne, 59 kişinin de yaralanmasına yol açan Salman Abedi’nin Libya asıllı olduğu ortaya çıkmıştı. Abedi’nin babası ile kardeşi de Libya’da yerel güçler tarafından yakalanmıştı.
İngiltere, İşçi Partili başbakan Tony Blair dönemide, 11 Eylül 2001’de ABD’deki Dünya Ticaret Merkezi binalarına yapılan terör saldırısının ardından bu ülkenin öncülüğünde Afganistan ve Irak’a yapılan askeri müdahalelerde de etkin bir rol oynamıştı. Bu müdahaleler dönemin ABD yönetimi tarafından "terörle savaş" sloganıyla küresel bir terörle mücadele stratejisi olarak sunulmuştu.
İngiltere DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyon çatısı altında Suriye’de de ağırlıklı hava saldırılarında olmak üzere askeri bir rol oynuyor.
Jeremy Corbyn, bütün bu dış müdahalelerle ilgili olarak İngiliz parlamentosundaki oylamalarda karşı oy kullanmasıyla tanınıyor.
İngiliz hükümeti ayrıca Yemen’deki iç çatışmaya müdahil olan Suudi Arabistan’a sattığı silahlar ve verdiği askeri danışmanlık nedeniyle de iç kamuoyunda eleştiriliyor.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu
Sırbistan Başbakanı, Haradinaj'ın Kosova'nın yeni Başbakanı olacağını öne sürerek bunun bölgede sorun oluşturacağını iddia etti
Suriye Geçici Hükümetine bağlı Eğitim Bakanlığı, ülke içindeki muhaliflerin kontrolündeki bölgeler ile komşu ülkelerde lise ve üniversiteye giriş sınavları düzenliyor
BM, Suriye'de DEAŞ'e karşı düzenlenen hava saldırılarında, askeri ve sivil hedefleri birbirinden ayırt etme hususunda dikkatli olunmaması nedeniyle bedelini sivillerin ödediğini, Rakka'da 23, Deyrizor'da 59 sivilin bu saldırılar sonucu öldüğünü açıkladı
İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn, "Terörle savaşın işe yaramadığını kabul edecek cesareti göstermemiz lazım. Teröristleri besleyen ve terör üreten ülkelerden kaynaklanan tehdidi azaltmanın daha akıllıca bir yolunu bulmaya ihtiyacımız var" dedi
Fransa'da 6. kez uzatılması için Bakanlar Kurulunun temmuz ayında parlamentoya sunacağı OHAL, 23 ayla ülkenin en uzun olağanüstü hal dönemini oluşturacak
Mısır'da bir Kıpti Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı yapıldı
Mozambik'te 15 yıl süren iç savaş, doğal felaketler ve AIDS gibi salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyondan fazla yetim bulunuyor. Aileler bakamadıkları için çocukları görece olarak daha rahat edebilecekleri medreselere gönderse de, kısıtlı bağışlarla eğitim vermeye çalışan bu medreselerin çoğu maddi sıkıntı yaşıyor.
Tayland'a gitmek üzere Yangon'daki havalimanına gelen Sökmen ve ailesi Türkiye'ye iade edilecek
Paris'te bulunan Orly Havalimanı asker ve polis tarafından boşaltılıyor.
ABD'de bir grup veli, San Diego'daki eğitim kuruluna, okullarda İslamofobi ile mücadele için almayı kararlaştırdığı tedbirler nedeniyle dava açtı
Doğu Guta’da, yerel meclis çalışanları sokaklardan toparladıkları çöplerden organik gübre üretiyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de inşasına devam edilen ancak izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen mescit inşaatı, belediye ekipleri tarafından sabaha karşı yıkıldı
Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın yaptığı skandal hareket damga vurdu. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede, aile fotoğrafı çektirilirken ABD Başkanı Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i omuzundan tutarak yana doğru itti
Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki cezaevinde tutulan mahkumlardan 91'i kazdıkları tünelden kaçtı
ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler nedeniyle FBI'ın soruşturmasına takıldığı belirtildi