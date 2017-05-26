14:28, 26 Mayıs 2017 Cuma

Corbyn'den İngiliz hükümetine terörle mücadele eleştirisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, hükümetin izlediği dış politikanın terörle mücadele etmekten ziyade terörü beslediğini söyledi.

Manchester’da pazartesi gecesi meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle askıya aldığı seçim kampanyasını yeniden başlatan Corbyn, hükümetin terörle mücadele stratejisini eleştirdi.

Terör saldırılarının toplumdaki kesimleri karşı karşıya getirmeye yönelik olduğuna dikkati çeken Corbyn, Manchester'daki saldırının failinin Müslümanları temsil etmediğini söyledi.

"Terörle savaşın işe yaramadığını kabul edecek cesareti göstermemiz lazım." ifadesini kullanan Corbyn, "Teröristleri besleyen ve terör üreten ülkelerden kaynaklanan tehdidi azaltmanın daha akıllıca bir yolunu bulmaya ihtiyacımız var." dedi.

Aralarında İngiliz istihbarat yetkililerinin de bulunduğu birçok uzmanın İngiltere’nin başka ülkelerdeki askeri müdahaleleri ile ülke içindeki terör olayları arasındaki bağlantıya dikkati çektiğini aktaran Corbyn, şunları söyledi:

“Bu değerlendirme, çocuklarımıza saldıranların suçunu hiçbir şekilde hafifletmiyor. Bu teröristler daima kınanacak ve eylemlerinin hesabı sorulacak. Ancak teröre, onu körüklemek yerine onunla mücadele eden ve halkımızın güvenliğini sağlamaya dönük etkin bir karşılığın en önemli parçası, terörün nedenleriyle ilgili doğru bir kavrayışa sahip olmaktır."

LİBYA MÜDAHALESİ

Corbyn, konuşmasında terörü besleyen askeri müdahalelere örnek olarak da İngiltere’nin Libya’ya müdahalesini gösterdi.

Kaddafi rejiminin Libya'daki bazı muhaliflere saldırı tehdidinin ardından David Cameron'un başbakanlığındaki İngiltere ve Fransa'nın öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Mart 2011'de Kaddafi güçlerine karşı hava saldırıları başlatmıştı.

Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki bombayı patlatarak 22 kişinin ölümüne, 59 kişinin de yaralanmasına yol açan Salman Abedi’nin Libya asıllı olduğu ortaya çıkmıştı. Abedi’nin babası ile kardeşi de Libya’da yerel güçler tarafından yakalanmıştı.

İngiltere, İşçi Partili başbakan Tony Blair dönemide, 11 Eylül 2001’de ABD’deki Dünya Ticaret Merkezi binalarına yapılan terör saldırısının ardından bu ülkenin öncülüğünde Afganistan ve Irak’a yapılan askeri müdahalelerde de etkin bir rol oynamıştı. Bu müdahaleler dönemin ABD yönetimi tarafından "terörle savaş" sloganıyla küresel bir terörle mücadele stratejisi olarak sunulmuştu.

İngiltere DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyon çatısı altında Suriye’de de ağırlıklı hava saldırılarında olmak üzere askeri bir rol oynuyor.

Jeremy Corbyn, bütün bu dış müdahalelerle ilgili olarak İngiliz parlamentosundaki oylamalarda karşı oy kullanmasıyla tanınıyor.

İngiliz hükümeti ayrıca Yemen’deki iç çatışmaya müdahil olan Suudi Arabistan’a sattığı silahlar ve verdiği askeri danışmanlık nedeniyle de iç kamuoyunda eleştiriliyor.