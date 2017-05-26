Suriye'de muhalif bölgelerde lise ve üniversite giriş sınavları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin Geçici Hükümetine Eğitim Bakanlığının ülke için muhaliflerin denetimindeki bölgelerde ve komşu ülkelerde lise ve üniversiteye giriş sınavları düzenlediği bildirildi.
Suriye Geçici Hükümeti Eğitim Bakanı İmad Burak yaptığı açıklamada, Suriye içinde İdlib, Halep, Şam kırsalı, Hama, Deraa, Kuneytra, Lazkiye ve Şam'da muhaliflerin kontrolündeki yerler ile Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelerde yapılan lise ve üniversite sınavlarının dün başladığını belirtti.
2017-2018 eğitim öğretim yılı için düzenlenen sınavlara toplam 36 bin adayın başvurduğunu aktaran Burak, imtihanların 336 merkezde yapıldığını ve 1 hafta süreceğini ifade etti.
Bakan Burak, sınava 13 bin 400 yüksek öğretim adayının, 22 bin 600 orta öğretim adayının başvurduğunu dile getirdi.
Burak, bu yılki sınavların kriterlerinin daha profesyonel ve şeffaf olacağını bu açıdan geçen yıllarda düzenledikleri sınavlardan farklı olduğunu kaydetti.
Sınavların, sivil toplum kuruluşlarından İngiltere merkezli bir eğitim kurumu tarafından değerlendirileceğini vurgulayan Burak, bu kurumun sınavları İngiltere kriterlerine uygun bulması durumunda sınav sonuçlarının uluslararası geçerliliği olacağını bildirdi.
Suriye Geçici Hükümeti Eğitim Bakanı Burak, sınavı zafer günü ve devrim düğünü olarak nitelendirdi.
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Suriye Geçici Hükümetine bağlı Eğitim Bakanlığı, ülke içindeki muhaliflerin kontrolündeki bölgeler ile komşu ülkelerde lise ve üniversiteye giriş sınavları düzenliyor
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