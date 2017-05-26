14:59, 26 Mayıs 2017 Cuma

'Haradinaj Kosova Başbakanı olacak' iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Kosova'nın eski Başbakanı Ramush Haradinaj’ın Kosova'da yeniden Başbakan olacağını ve bunun çok sayıda sorun yaratacağını ifade etti.

Vuçiç, “Böyle bir hareket ilk sırada bölgede güvenlik ve istikrar için büyük sorunlar yaratacak, ancak biz akıllı bir siyaset yürütmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Bu açıklamasının devamında Sırp Başbakanı, Brüksel’de bölge ülkeleri başbakanlarıyla yapılan toplantıların bölge istikrarını etkileyeceğini de kaydetti.

Ramuş Haradinay, Sırp makamlarınca çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle geçtiğimiz ocak ayı başlarında Fransa’da gözaltına alınmış, ardından adli kontrol altında tutulma şartıyla serbest bırakılmıştı.