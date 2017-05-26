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AK Parti'li meclis üyesi Türköz'e bombalı tuzak
AK Parti'li meclis üyesi Türköz'e bombalı tuzak

Siirt'te AK Parti İl Genel Meclis üyesi Cahid Türköz'ün aracına PKK mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği, son anda farkedilerek etkisiz hale getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siirt'te AK Parti İl Genel Meclis üyesi Cahid Türköz'ün aracına PKK üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.

Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinin Tütenocak köyünde yaşayan Türköz'ün evinin önündeki otomobilinin altına PKK mensupları tarafından tuzaklanan uzaktan kumandaya bağlı el yapımı patlayıcı için olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme, patlayıcı madde imha ve köpek timi sevk edildi.

Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından uzman ekiplerce otomobilde inceleme yapıldı. "Benek" isimli bomba uzmanı köpeğin uzaktan kumandaya bağlı el yapımı patlayıcı düzeneğin yerini tespit etmesinin ardından patlayıcı madde imha ekiplerince düzenek etkisiz hale getirildi.

ArRACINA BİNECEĞİ SIRADA FARK EDİLDİ

Türköz yaptığı açıklamada, dün gece 22.00 sıralarında otomobilini evinin önüne park ettiğini söyledi.

Sabah otomobiline bineceği sırada okuldan dönen oğlunun kendisine, "Baba arabanın altında kablo var" diye seslendiğini ifade eden Türköz, şöyle devam etti:

"Baktığımızda gerçekten kablo döşendiğini gördük. Arabayı elle uzak bir şekilde eğilip baktım. Arabanın altına düzenek kurmuşlar. Kaymakamımız Mehmet Kocabey ve İlçe Jandarma Komutanı Cemalettin Giden'i aradım. Kendileri olay yerine bomba imha uzmanlarını gönderdi. Allah devletimize zeval vermesin. Geldiler ve sağlıklı şekilde bu bomba düzeneğini imha ettiler. Kazasız belasız atlattık."

"ALLAH'IN VERDİĞİ CANI ANCAK ALLAH ALIR"

Türköz, hiçbir gücün kendilerini davalarından vazgeçirmeye yetmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin her türlü sıkıntının üstesinden gelebilecek büyük bir devlet olduğunu dile getiren Türköz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Onun dışında hiç kimsenin ve şerefsizlerin gücü yetmeyecek. İç ve dış güçlerin de buna gücü yetmeyecek. Bu güzelim ülkemizin gücüne de güçleri yetmeyecek. Bu güç, bugüne kadar her türlü sıkıntıların üstesinden geldiği gibi bundan sonra da gelecek. Öyle bir sıkıntımız olmayacak inşallah." 



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