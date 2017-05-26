Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:29, 26 Mayıs 2017 Cuma
Genel
15:19, 26 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 34 ölü
Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 34 ölü
arşiv

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu.



İlgili Konular IOM Akdeniz akdeniz göçmenler
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Akdeniz'de mülteci teknesi battı 34 ölü
Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 34 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu
Haradinaj Kosova Başbakanı olacak' iddiası
'Haradinaj Kosova Başbakanı olacak' iddiası

Sırbistan Başbakanı, Haradinaj'ın Kosova'nın yeni Başbakanı olacağını öne sürerek bunun bölgede sorun oluşturacağını iddia etti
Suriye'de muhalif bölgelerde lise ve üniversite giriş sınavları
Suriye'de muhalif bölgelerde lise ve üniversite giriş sınavları

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Eğitim Bakanlığı, ülke içindeki muhaliflerin kontrolündeki bölgeler ile komşu ülkelerde lise ve üniversiteye giriş sınavları düzenliyor
DEAŞ'A dikkatsizce yapılan hava saldırılarının bedelini siviller ödüyor
DEAŞ'A dikkatsizce yapılan hava saldırılarının bedelini siviller ödüyor

BM, Suriye'de DEAŞ'e karşı düzenlenen hava saldırılarında, askeri ve sivil hedefleri birbirinden ayırt etme hususunda dikkatli olunmaması nedeniyle bedelini sivillerin ödediğini, Rakka'da 23, Deyrizor'da 59 sivilin bu saldırılar sonucu öldüğünü açıkladı
Corbyn'den İngiliz hükümetine terörle mücadele eleştirisi
Corbyn'den İngiliz hükümetine terörle mücadele eleştirisi

İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn, "Terörle savaşın işe yaramadığını kabul edecek cesareti göstermemiz lazım. Teröristleri besleyen ve terör üreten ülkelerden kaynaklanan tehdidi azaltmanın daha akıllıca bir yolunu bulmaya ihtiyacımız var" dedi
Fransa tarihinde OHAL rekoru
Fransa tarihinde OHAL rekoru

Fransa'da 6. kez uzatılması için Bakanlar Kurulunun temmuz ayında parlamentoya sunacağı OHAL, 23 ayla ülkenin en uzun olağanüstü hal dönemini oluşturacak
Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı 24 ölü
Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı: 24 ölü

Mısır'da bir Kıpti Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı yapıldı
Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor
Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor

Mozambik'te 15 yıl süren iç savaş, doğal felaketler ve AIDS gibi salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyondan fazla yetim bulunuyor. Aileler bakamadıkları için çocukları görece olarak daha rahat edebilecekleri medreselere gönderse de, kısıtlı bağışlarla eğitim vermeye çalışan bu medreselerin çoğu maddi sıkıntı yaşıyor.
FETÖ okulu çalışanına Myanmar'da gözaltı
FETÖ okulu çalışanına Myanmar'da gözaltı

Tayland'a gitmek üzere Yangon'daki havalimanına gelen Sökmen ve ailesi Türkiye'ye iade edilecek
Paris'te havalimanı boşaltılıyor
Paris'te havalimanı boşaltılıyor

Paris'te bulunan Orly Havalimanı asker ve polis tarafından boşaltılıyor.
ABD'de okullarda İslamofobi ile mücadele planına dava
ABD'de okullarda İslamofobi ile mücadele planına dava

ABD'de bir grup veli, San Diego'daki eğitim kuruluna, okullarda İslamofobi ile mücadele için almayı kararlaştırdığı tedbirler nedeniyle dava açtı
Doğu Guta'da çöplerden gübre üretiliyor
Doğu Guta'da çöplerden gübre üretiliyor

Doğu Guta’da, yerel meclis çalışanları sokaklardan toparladıkları çöplerden organik gübre üretiyor.
Sırp makamları mescit inşaatını yıktı
Sırp makamları mescit inşaatını yıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de inşasına devam edilen ancak izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen mescit inşaatı, belediye ekipleri tarafından sabaha karşı yıkıldı
Trump'tan NATO Zirvesi'ne damga vuran skandal hareket VİDEO
Trump'tan NATO Zirvesi'ne damga vuran skandal hareket | VİDEO

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın yaptığı skandal hareket damga vurdu. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede, aile fotoğrafı çektirilirken ABD Başkanı Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i omuzundan tutarak yana doğru itti
Brezilya'da 91 mahkum firar etti
Brezilya'da 91 mahkum firar etti

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki cezaevinde tutulan mahkumlardan 91'i kazdıkları tünelden kaçtı
Trump'ın damadı da FBI'ın Rusya soruşturmasına takıldı
Trump'ın damadı da FBI'ın Rusya soruşturmasına takıldı

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler nedeniyle FBI'ın soruşturmasına takıldığı belirtildi

Haberler

Akdeniz'de iki göçmen teknesi battı: 250 kişi kayıp
Akdeniz'de iki göçmen teknesi battı 250 kişi kayıp

Bu yıl Akdeniz'de 4 bin 220 sığınmacı öldü
Bu yıl Akdeniz'de 4 bin 220 sığınmacı öldü

Libya açıklarında 239 sığınmacı öldü
Libya açıklarında 239 sığınmacı öldü

'Umuda yolculuk' 5 ay önceki seviyesine yükseldi
Umuda yolculuk' 5 ay önceki seviyesine yükseldi

Libya açıklarında 700'e yakın göçmen boğuldu
Libya açıklarında 700'e yakın göçmen boğuldu

Akdeniz'de mülteci ölümleri azaldı
Akdeniz'de mülteci ölümleri azaldı

Çeşme'de 370 göçmen ve mülteci kurtarıldı
Çeşme'de 370 göçmen ve mülteci kurtarıldı

Finlandiya'dan Irak'a dönen mültecilerin sevinci
Finlandiya'dan Irak'a dönen mültecilerin sevinci






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 