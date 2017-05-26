15:19, 26 Mayıs 2017 Cuma

Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 34 ölü



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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu.

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