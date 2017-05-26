15:24, 26 Mayıs 2017 Cuma

Bu Ramazan 'serin' başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ramazan ayında beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ilk günlerde hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında olmasını beklediklerini, ramazanın ikinci yarısında ise uzun vadeli verilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Ramazanın ilk haftasına ilişkin tahminleri aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Serin ve yağışlı sistemin etkisine giren yurdumuzda, hafta sonu yurdun büyük bölümünde görülecek yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının tekrar azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı havanın ramazan ayının ilk haftası boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olması, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2–5 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki hafta sonu yurdumuzda serin ve yağışlı havanın etkisini kaybedeceği, yağışların kesileceği, hava sıcaklığının artacağı, önce mevsim normalleri civarına, ardından yükselmeye devam ederek ramazan ayının 2. haftası ortalarında mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor."