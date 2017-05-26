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Kıbrıs
15:40, 26 Mayıs 2017 Cuma

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Akıncı: Ön şart kabul edecek durumumuz yok
Akıncı: Ön şart kabul edecek durumumuz yok

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde, Rum lider Anastasiadis'in ön şartlarda ısrarının Rum tarafının resmi tutumu olduğunun kendilerine iletildiğini belirterek, "Bizim ön şart kabul edecek bir durumumuz yoktur" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Rum lider Nikos Anastasiadis'in bugüne kadar varılan mutabakatlara uymayan tavrını sürdürdüğünü söyledi. 

Böyle bir müzakere anlayışının mümkün olmadığına dikkati çeken Akıncı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anastasiadis'in istediği, 11 Şubat 2014 mutabakatında yer alan 'bütün konular birbiriyle bağlantılı şekilde konuşulur' prensibini tamamen bertaraf etmek, öncelikle güvenlik ve garanti başlığını bitirmek, eğer o olursa ondan sonra kasaya kilitlediğimiz haritaları çıkararak toprağı da bitirmek ve ondan sonra da 'geri kalan başlıklara da bakarız' diyor."

"BİZİM ÖN ŞART KABUL EDECEK BİR DURUMUMUZ YOKTUR"

Rum liderin bugün itibarıyla bu tavrını değiştirmeyeceğini kendisine net olarak ilettiğini kaydeden Akıncı, "Bugün itibarıyla ön şartlarda ısrar edildiğinin, Rum tarafının resmi tutumu olduğu bize iletilmiş durumdadır. Bizim ön şart kabul edecek bir durumumuz yoktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, "Bütün konuların birbiriyle ilişkili görüşülmesi" mutabakatına sadık kaldığını dile getirerek, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan Kıbrıs Konferansı'na gitmeye ve sonuç üretinceye kadar Cenevre'de kalıp çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Ön şartlarla bir müzakere sürecine kesinlikle onay vermeyeceklerini vurgulayan Akıncı, "Anastasiadis'in tavrı 12 Ocak'ta tüm tarafların imzasıyla açıklanan konferans bildirgesine de aykırıdır. Bu noktada maalesef Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin çabaları bir sonuç vermedi çünkü Anastasiadis bu tavrını sürdürüyor." diye konuştu.



İlgili Konular rum Akıncı kıbrıs KKTC
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