15:42, 26 Mayıs 2017 Cuma

Erdoğan vergi borçlarının yapılandırması yasasını onayladı





Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi borçlarını yeniden yapılandıran yasayı onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Vergi borçlarının yeniden yapılandıran yasa onaylandı.

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