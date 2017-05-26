Mısır'daki saldırı sonrası acil güvenlik toplantısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mısır'ın Minya kentinde Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.
Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Minya kentindeki çöl yolunda seyreden Kıptileri taşıyan otobüse kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, yaralıların durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
SİSİ'DEN GÜVENLİK TOPLANTISI ÇAĞRISI
Öte yandan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Minya'daki saldırı için acil güvenlik toplantısı çağrısında bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Minya'da Kıptileri hedef alan saldırı sonrası güvenlik toplantısı çağrısı yaptığı ve olayı yakından takip ettiği kaydedildi.
Minya kentinde Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıyla ilgili ilk açıklamada 24 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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