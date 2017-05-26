Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:19, 26 Mayıs 2017 Cuma
Avustralya
16:11, 26 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
Avustralya'da ilk teravih kılındı
Avustralya'da ilk teravih kılındı

Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camilere akın etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avustralya'da yarım milyondan fazla Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Ramazan ayının ilk teravih namazı, Avustralya genelinde yüzbinlerce Müslümanın katılımıyla 200’den fazla cami ve mescidin yanı sıra geçici olarak kiralanan mekanlarda kılındı.

Melbourne'de Meadow Heights Camisi’nde Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Avustralyalı Müslüman, önce ramazan konulu vaazı dinledi, ardından yatsı namazı ve ilk teravih namazını eda etti.

Camiyi dolduran Müslümanlara vaaz veren ve ilk teravih namazını kıldıran Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş İrşat Başkanı Ramazan Ötkün yaptığı açıklamada, vatandaşların aileleriyle camiyi doldurmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayının dünyada zulmün sona ermesine vesile olması temennisinde bulunan Ötkün, "Bu ramazanı şerifin kendi aramızda kardeşliğe vesile olmasını, birlik berberlik getirmesini, dünya üzerindeki zulmün savaşların sona ermesini, insanlığın İslam'ın kendi isminde de olduğu gibi barış içinde yaşamasını Cenabı Allah'tan canı gönülden niyaz ediyorum." diye konuştu.

 



İlgili Konular Avustralya avustralya ramazan ramazan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avustralya Haberleri
Koalisyon güçleri Suriye'de 102 sivili vurdu
Koalisyon güçleri Suriye'de 102 sivili vurdu

ABD uçaklarının Suriye'nin Meyadin kentine düzenlediği hava saldırısında 40'ı çoçuk 102 sivil hayatını kaybetti.
Sırbistan'ın yıktığı cami önünde cuma namazı kılındı
Sırbistan'ın yıktığı cami önünde cuma namazı kılındı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de yaşayan yüzden fazla Müslüman, Sırp makamlarınca "inşaat izni olmadığı" gerekçesiyle bu sabah yıkılan mescidin önünde cuma namazı kıldı.
Filistinli tutuklulardan quot savaş esiri quot kabul edilme talebi
Filistinli tutuklulardan "savaş esiri" kabul edilme talebi

Esir İşleri Heyeti Başkanı Karaki, "Açlık grevi yapan Filistinli tutuklular, İsrail'in kendilerini 'savaş esiri' olarak tanımasını ve 1967 sınırları dahilindeki Filistin topraklarında bulunan hapishanelere nakletmesini talep ediyor" dedi
Bulgaristan'da Türklerin tepkisini çeken karar
Bulgaristan'da Türklerin tepkisini çeken karar

Bulgaristan'da hükümetin azınlıklarla ilgili kurulun başına göçmen ve Roman karşıtı söylemleriyle tanınan milliyetçi bir siyasi parti liderini getirmesi, bu ülkedeki Türklerin tepkisine neden oldu.
Avustralya'da ilk teravih kılındı
Avustralya'da ilk teravih kılındı

Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camilere akın etti
Mısır'daki saldırı sonrası acil güvenlik toplantısı
Mısır'daki saldırı sonrası acil güvenlik toplantısı

Mısır İçişleri Bakanlığı, Kıptileri hedef alan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı
Akıncı Ön şart kabul edecek durumumuz yok
Akıncı: Ön şart kabul edecek durumumuz yok

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde, Rum lider Anastasiadis'in ön şartlarda ısrarının Rum tarafının resmi tutumu olduğunun kendilerine iletildiğini belirterek, "Bizim ön şart kabul edecek bir durumumuz yoktur" dedi
İtalya da tarihi G7 Zirvesi başladı
İtalya’da tarihi G7 Zirvesi başladı

İtalya’nın ev sahipliği yaptığı tarihi zirve, Sicilya Adası'nda başladı
Akdeniz'de mülteci teknesi battı 34 ölü
Akdeniz'de mülteci teknesi battı, 34 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu
Haradinaj Kosova Başbakanı olacak' iddiası
'Haradinaj Kosova Başbakanı olacak' iddiası

Sırbistan Başbakanı, Haradinaj'ın Kosova'nın yeni Başbakanı olacağını öne sürerek bunun bölgede sorun oluşturacağını iddia etti
Suriye'de muhalif bölgelerde lise ve üniversite giriş sınavları
Suriye'de muhalif bölgelerde lise ve üniversite giriş sınavları

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Eğitim Bakanlığı, ülke içindeki muhaliflerin kontrolündeki bölgeler ile komşu ülkelerde lise ve üniversiteye giriş sınavları düzenliyor
DEAŞ'A dikkatsizce yapılan hava saldırılarının bedelini siviller ödüyor
DEAŞ'A dikkatsizce yapılan hava saldırılarının bedelini siviller ödüyor

BM, Suriye'de DEAŞ'e karşı düzenlenen hava saldırılarında, askeri ve sivil hedefleri birbirinden ayırt etme hususunda dikkatli olunmaması nedeniyle bedelini sivillerin ödediğini, Rakka'da 23, Deyrizor'da 59 sivilin bu saldırılar sonucu öldüğünü açıkladı
Corbyn'den İngiliz hükümetine terörle mücadele eleştirisi
Corbyn'den İngiliz hükümetine terörle mücadele eleştirisi

İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn, "Terörle savaşın işe yaramadığını kabul edecek cesareti göstermemiz lazım. Teröristleri besleyen ve terör üreten ülkelerden kaynaklanan tehdidi azaltmanın daha akıllıca bir yolunu bulmaya ihtiyacımız var" dedi
Fransa tarihinde OHAL rekoru
Fransa tarihinde OHAL rekoru

Fransa'da 6. kez uzatılması için Bakanlar Kurulunun temmuz ayında parlamentoya sunacağı OHAL, 23 ayla ülkenin en uzun olağanüstü hal dönemini oluşturacak
Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı 24 ölü
Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse saldırı: 24 ölü

Mısır'da bir Kıpti Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı yapıldı
Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor
Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor

Mozambik'te 15 yıl süren iç savaş, doğal felaketler ve AIDS gibi salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyondan fazla yetim bulunuyor. Aileler bakamadıkları için çocukları görece olarak daha rahat edebilecekleri medreselere gönderse de, kısıtlı bağışlarla eğitim vermeye çalışan bu medreselerin çoğu maddi sıkıntı yaşıyor.

Haberler

Bu Ramazan 'serin' başlıyor
Bu Ramazan 'serin' başlıyor

Galatasaray Lisesi'nde Ramazan Nasıl Geçerdi?
Galatasaray Lisesi'nde Ramazan Nasıl Geçerdi

Uzmanlardan Ramazan ayı için uyarılar
Uzmanlardan Ramazan ayı için uyarılar

Güneşin batımından sonra eylem yasağı
Güneşin batımından sonra eylem yasağı

Ramazan ayı başlıyor... İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün
Ramazan ayı başlıyor İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün

Sağlık Bakanlığı'ndan 'örnek' ramazan sofrası | FOTO
Sağlık Bakanlığı'ndan 'örnek' ramazan sofrası FOTO

Diyanet'in ramazan ayı teması belli oldu
Diyanet'in ramazan ayı teması belli oldu

İstanbul için pide fiyatı belli oldu
İstanbul için pide fiyatı belli oldu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 