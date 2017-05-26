16:11, 26 Mayıs 2017 Cuma

Avustralya'da ilk teravih kılındı





Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camilere akın etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya'da yarım milyondan fazla Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu. Ramazan ayının ilk teravih namazı, Avustralya genelinde yüzbinlerce Müslümanın katılımıyla 200’den fazla cami ve mescidin yanı sıra geçici olarak kiralanan mekanlarda kılındı. Melbourne'de Meadow Heights Camisi’nde Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Avustralyalı Müslüman, önce ramazan konulu vaazı dinledi, ardından yatsı namazı ve ilk teravih namazını eda etti. Camiyi dolduran Müslümanlara vaaz veren ve ilk teravih namazını kıldıran Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş İrşat Başkanı Ramazan Ötkün yaptığı açıklamada, vatandaşların aileleriyle camiyi doldurmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazan ayının dünyada zulmün sona ermesine vesile olması temennisinde bulunan Ötkün, "Bu ramazanı şerifin kendi aramızda kardeşliğe vesile olmasını, birlik berberlik getirmesini, dünya üzerindeki zulmün savaşların sona ermesini, insanlığın İslam'ın kendi isminde de olduğu gibi barış içinde yaşamasını Cenabı Allah'tan canı gönülden niyaz ediyorum." diye konuştu.

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