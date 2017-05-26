16:35, 26 Mayıs 2017 Cuma

Erdoğan "Arena" ismini kaldırıyor





Stadyumlardan 'Arena' isimleri kaldırılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi rİstanbul'daki Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arena değil burası stadyum. Arenalara karşıyım. Biz arenalara karşıyız. Bakana da talimatı verdim arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir şey yok.'' dedi.

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