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Erdoğan "Arena" ismini kaldırıyor
Erdoğan

Stadyumlardan 'Arena' isimleri kaldırılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

rİstanbul'daki Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arena değil burası stadyum. Arenalara karşıyım. Biz arenalara karşıyız. Bakana da talimatı verdim arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir şey yok.'' dedi.



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