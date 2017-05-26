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MHP'de toplu istifa istifa
MHP'de toplu istifa istifa

İzmir'de 30 ilçenin 17'sinde kongrelerini tamamlayan MHP'de 3'ü belediye meclis üyesi ile 8 parti üyesi Genel Merkezi eleştirerek partiden istifa etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Fikret Çam ve Bergama Belediyesi meclis üyeleri Sezer Uğraş ve Yılmaz Dülger MHP’den istifa etti.

Gerekçe olarak ilçe kongrelerinin adil yapılmadığı iddiası gösterildi. Özkan Karadiken, Nuri Çiftçi, Zekai Uğraş, Hakan Kutlu, İskender Kutlu, Nuri Özdalkıran, Zeki Ersöz, Hatice Nuran Çiftçi de istifa etti. Karadiken yaptıkğı açıklamada, "Genel Merkez ve ona bağlı il yönetimlerinin talimatlarıyla yapılan ilçe kongrelerinde ülkücü çizgiye ve Türk milliyetçiliği fikrine aykırı gayri demokratik listelerin hazırlanmasını ve genel merkezin iktidar yanlısı politikalarını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.



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