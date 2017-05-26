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Filistin
17:04, 26 Mayıs 2017 Cuma

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Filistinli tutuklulardan "savaş esiri" kabul edilme talebi
Filistinli tutuklulardan

Esir İşleri Heyeti Başkanı Karaki, "Açlık grevi yapan Filistinli tutuklular, İsrail'in kendilerini 'savaş esiri' olarak tanımasını ve 1967 sınırları dahilindeki Filistin topraklarında bulunan hapishanelere nakletmesini talep ediyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Açlık grevindeki Filistinli tutuklular, İsrail yönetiminden "savaş esiri" olarak tanınmalarını talep etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı İsa Karaki, yaptığı açıklamada İsrailli yetkililerin, 40 günden bu yana açlık grevinde olan Filistinli tutukluların taleplerini karşılamadığını belirtti.

Bunun üzerine taleplerin artırılması kararının alındığını ifade eden Karaki, "Açlık grevi yapan Filistinli tutuklular, İsrail'in kendilerini 'savaş esiri' olarak tanımasını ve 1967 sınırları dahilindeki Filistin topraklarında bulunan hapishanelere nakletmesini talep ediyor." dedi.

Karaki, ayrıca açlık grevindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat, gazeteci Muhammed el-Kıyk ve Ahid Galme'nin sağlık durumlarının aniden kötüleştiğini ve kan kustuklarını kaydetti.

İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'dan bu yana açlık grevine devam ediyor. İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapanların sayısının günden güne yeni katılımlarla arttığı ifade ediliyor.

Filistinli tutuklular, bu eylemleriyle "İsrail yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya ve seslerini dünyaya duyurmaya" çalışıyor. Filistin direnişinin sembol isimlerinden, 15 yıldır hapishanede bulunan Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Mervan Bergusi'nin öncülük ettiği açlık grevine Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi diğer tüm Filistinli direniş örgütleri de destek veriyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere, 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.



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