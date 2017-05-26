Sırbistan'ın yıktığı cami önünde cuma namazı kılındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de, "inşaat izni olmadığı" gerekçesiyle Sırp makamlarınca bu sabah yıkılan mescidin önünde Cuma namazı kılındı.
Civarda yaşayan yüzden fazla Müslüman, yıkılan mescidin hemen önündeki sokakta getirdikleri halılar üzerinde namaz kıldı. Namaz kılındığı esnada, bölgede bir grup polisin de beklediği görüldü.
Cuma namazını kıldıran imam Emin Zejnullahu yaptığı açıklamada, yıkımın gerçekleştiği sokağa sabah erken saatlerde geldiğini ancak civarda güvenlik önlemleri alan polisler tarafından kendisine geçiş izni verilmediğini anlattı.
Polisin kendisini iterek yere düşürdüğünü ve tehdit ettiğini öne süren Zejnullahu, "Mescidimizi yıkmak, bizleri de yıkmak demek. Bu bizim değil, devletin kaybıdır. Biz Müslüman kalmaya devam edeceğiz." dedi.
Hükümetin tüm bu yaşananlara nasıl tepki vereceğini beklediklerini belirten Zejnullahu, "İntikam almayacağız. Onları Allah’a havale ediyoruz. Allah'ın evini yıkanlar, Allah tarafından hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.
Zejnullahu, bölge ülkelerinden de siyasi anlamda tepki beklediklerini söyleyerek, "Din özgürlüğü ve insan haklarının tarafında yer alıp almayacaklarını merak ediyoruz." şeklinde konuştu.
Ramazan ayının heyecanı içinde olduklarını ve bu heyecanı hiçbir şeyin bozamayacağını ifade eden Zejnullahu, "Protestoya başvurmayacağız. Devlet bize yardım etmeyi kabul edene kadar sokakta namaz kılmaya devam edeceğiz." dedi.
"HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİĞİM KADAR POLİS VARDI"
Mescit inşaatı yakınlarında yaşayan Fatimir Kuruezi de işe gitmek üzere saat iki sularında uyandığında yıkım ekiplerini karşısında gördüğünü belirterek, "Dört kişi gördüm. Ne yaptıklarını sordum, elektriği kestiklerini söylediler. Küçük çocuklarım var. Karanlıktan korkup ağlamaya başladılar. Dışarıda hayatımda hiç görmediğim kadar polis vardı." ifadelerini kullandı.
Polislerin hiç kimseyle konuşmadığını ve sorulara yanıt vermediğini anlatan Kuruezi, "Sadece evlerimize girmemizi söylediler. Elektriği kestiler, karanlıkta kaldık. Dün de suyu kesmişlerdi. Provokasyonlar burada başladı." diye konuştu.
Mescidin inşasında asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Kuruezi, "Allah'ın yardımıyla mescidi tekrar inşa edeceğiz. Bize imar izni olan bir yer tahsis etsinler. Buna neden izin vermiyorlar? Kendileri her üç kilometreye bir kilise inşa ederken bizim bir mescit inşa etmemize müsaade etmiyorlar. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız." dedi.
SIRBİSTAN İSLAM BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ
Öte yandan Sırbistan İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) de ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajda, mescit inşaatının yıkılmasına sert tepki gösterdi.
Mesajda, "Sırp makamları, Sırbistan, Belgrad ve Zemun Müslümanlarına, kepçe ve binlerce polis eşliğinde gönderdikleri tebrik mesajını mescidin üzerine bıraktı." ifadelerine yer verildi.
Zemun Polje semtindeki mescidin inşaatı, dün sabah yıkılmak istenmiş ancak olay yerine 200 kadar vatandaşın toplanması üzerine yıkım engellenmişti. Bunun üzerine sabaha karşı çok sayıda çevik kuvvetle birlikte mescidin bulunduğu bölgeye gelen yıkım ekipleri, iki saat içinde mescit inşaatını yıkmıştı.
Sırbistan İslam Birliği yetkilileri, inşaat izinleri olmadığını ancak binanın kaydı için başvuruda bulunduklarını belirtirken, aynı bölgedeki 500 kadar evin ve burada inşa edilen kilisenin de inşaat izni olmadığını ileri sürmüştü.
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de yaşayan yüzden fazla Müslüman, Sırp makamlarınca "inşaat izni olmadığı" gerekçesiyle bu sabah yıkılan mescidin önünde cuma namazı kıldı.
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