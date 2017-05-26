17:48, 26 Mayıs 2017 Cuma

Koalisyon güçleri Suriye'de 102 sivili vurdu





ABD uçaklarının Suriye'nin Meyadin kentine düzenlediği hava saldırısında 40'ı çoçuk 102 sivil hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD uçaklarının Suriye'nin Meyadin kentine düzenlediği hava saldırısında 40'ı çoçuk 102 sivil hayatını kaybetti.

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