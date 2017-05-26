Kapatılan Nokta dergisi yöneticisi Çapan tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yunanistan' kaçmak isterken sınırında yakalanan kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Çapan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hakkında "halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Çapan, Edirne Adliyesine getirildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Çapan tutuklandı.
Öte yandan Çapan ile birlikte yakalanan FETÖ şüphelileri emekli emniyet müdürü S.S, Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A, ihraç edilen öğretmenler M.Ç, F.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Çapan tutuklandı
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