437 Türk vatandaşı FETÖ'cüden Almanya'ya iltica talebi

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip 437 Türk vatandaşının Almanya'da iltica talebinde bulunduğu bildirildi.
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Lisa Haeger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, Türk Silahlı Kuvvetler mensubu kaç kişinin Almanya'da iltica talebinde bulunduğunu sorması üzerine, silahlı kuvvetler mensuplarının ayrı şekilde kaydedilmediğini belirtti. Haeger, "Şu kadarını söyleyebilirim, 17 Mayıs itibarı ile Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF) verilerine göre, diplomatik pasaporta sahip 217 ve hizmet pasaportuna sahip 220 kişi iltica talebinde bulundu." dedi.
Haeger, bu sayılara aile fertlerinin de dahil olduğunu ifade ederek, "Sadece, bazı durumlarda olumlu yanıt verildiğini söyleyebilirim. Maalesef kişilerle ilgili tek tek bilgi veremem." diye konuştu.
Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de bazı ortak değerlerin yorumlanması konusunda görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen Türkiye'nin NATO ittifakı içerisinde önemli bir partner olduğunu söyledi.
Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinin önemine değinen Schaefer, "Bizim için, Türkiye'nin NATO savunma ittifakı içinde çok önemli bir partner olduğu konusunda şüphe yok. Avrupa'nın güvenliği güneydoğu kanadında da büyük bir tehdit altında." dedi.
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter de bir gazetecinin, hükümetin, Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesi konusunda karar alıp almadığını sorması üzerine, bu konuda henüz bir karar verilmediğini belirtti.
Streiter, Başbakan Angela Merkel'in dünkü sözlerini hatırlatarak, Alman milletvekillerine İncirlik'teki askerleri ziyaret izni verilmemesi durumunda bu üsden ayrılacaklarını ifade etti.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff da Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesi yönünde siyasi bir karar alınması durumunda bu askerlerin Ürdün'de üslendirilebileceğini, konuya ilişkin Ürdün Kralı Hüseyin'den olumlu sinyal aldıklarını belirtti.
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FETÖ'nün darbe girişiminden sonra diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip 437 Türk vatandaşının Almanya'da iltica talebinde bulunduğu bildirildi
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