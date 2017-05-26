THY'den yaz sezonuna özel uçuş rotaları

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte birçok noktada kapasite artışına giden Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin gözde tatil noktalarından direkt uçuşlara başlıyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı hava yolu, Haziran ayı itibarıyla Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye’nin ünlü tatil beldeleri Bodrum, Antalya ve Trabzon arasında karşılıklı uçuşlar düzenleyecek.
Mevcut uçuşlarına, söz konusu iç hat noktalarından Kuveyt, Riyad, Cidde, Dammam, El Kasım, Medine, Yanbu, Bağdat, Erbil, Süleymaniye ve Amman’a düzenlenecek direkt seferleri de ekleyecek olan THY, böylelikle bölgedeki yoğun yolcu trafiğine de alternatifler sunmaya devam edecek.
İlave uçuş rotalarıyla ilgili görüş bildiren THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, "Yolcularımıza, olabilecek en uygun uçuş imkanlarını sunmak, bizim öncelikli hedeflerimizden. Yabancı turistin, ülkemizin popüler tatil destinasyonlarına gösterdiği rağbetin sürekli artış göstermesi, bizi son derece memnun ederken, bu yönlü bir strateji belirleme noktasında da harekete geçmemizi sağladı. Bahse konu rağbetin, diğer iç hat destinasyonlarımıza da yayılmasıyla, direkt uçuşlarımızı daha da çeşitlendiriyor ve arttırıyor olacağız." ifadelerini kullandı.
THY, bu kapsamda Antalya-Cidde arasında haftada 2 frekans, Antalya- Riyad arasında haftada 1 frekans, Antalya-Bağdat arasında haftada 2 frekans, Antalya-Erbil arasında haftada 2 frekans, Antalya-Amman arasında haftada 2 frekans, Antalya-Süleymaniye arasında haftada 2 frekans, Antalya-Kuveyt arasında ise yine haftada 2 frekans olmak üzere, bu şehirden haftada toplam 13 sefer düzenleyecek.
Ayrıca, Trabzon-Dammam arasında haftada 1 frekans, Trabzon-El Kasım arasında haftada 2 frekans, Trabzon-Yanbu arasında haftada 1 frekans, Trabzon-Kuveyt arasında haftada 5 frekans, Trabzon-Riyad arasında haftada 3 frekans, Trabzon-Medine arasında da haftada 1 frekans olmak üzere Trabzon’a da haftada toplam 16 sefer düzenlenecek.
THY, ayrıca Bodrum-Kuveyt arasında haftada tek frekans uçuş planladı.
Orta Doğu ülkeleri ve bazı iç hat noktaları arasında düzenlenecek detaylı uçuş tarifelerine; "http://www.turkishairlines.com/tr-tr/kurumsal/basin-odasi/duyurular/duyuru/turk-hava-yollarindan-yaz-sezonuna-ozel-yeni-ucus-rotalari" internet adresinden ulaşılabilecek.
Türkiye’nin ilk akla gelen deniz tatili merkezlerinden biri olan İzmir ile Almanya’da Münih, Hamburg, Berlin ve Stuttgart’ın yanı sıra Kuveyt arasında da ilâve uçuşlara başlanıyor. İzmir-Münih (MUC), İzmir-Hamburg (HAM), İzmir-Berlin (TXL) hatlarında icra edilecek karşılıklı seferler, haftada 2 frekans şeklinde planlandı. İzmir-Münih seferleri 8 Temmuz, İzmir-Hamburg seferleri 24 Haziran, İzmir-Berlin seferleri ise 2 Temmuz itibariyle düzenlenmeye başlayacak.
İzmir-Stuttgart (STR) ve İzmir-Kuveyt (KWI) seferleri, haftada 1 frekans şeklinde karşılıklı düzenlenecek, İzmir -Stuttgart seferleri 26 Haziran, İzmir-Kuveyt seferleri de 30 Haziran itibariyle icra edilecek.
Bu noktalar arasında düzenlenecek detaylı uçuş tarifelerine de "http://www.turkishairlines.com/tr-tr/kurumsal/basin-odasi/duyurular/duyuru/turk-hava-yollari-izmirden-direkt-ucuslara-basliyor-983" üzerinden ulaşılabilecek.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürlüğü için 56 adayın başvurduğunu bildirdi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır ve İzmir'de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen hakim Menderes Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye gönderilen 3 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
NATO Parlamenter Asamblesinde (PA), Türkiye'nin üye sayısı12'den 18'e çıkarıldı
THY, Haziran ayından itibaren Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye'nin ünlü tatil noktalarından Bodrum, Antalya ve Trabzon arasında karşılıklı uçuşlar düzenleyecek
Milli Savunma Üniversitesine, 5 bin 443 öğrenci alımı için yaklaşık 232 bin genç başvurdu
15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Çapan tutuklandı
İzmir'de 30 ilçenin 17'sinde kongrelerini tamamlayan MHP'de 3'ü belediye meclis üyesi ile 8 parti üyesi Genel Merkezi eleştirerek partiden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi borçlarını yeniden yapılandıran yasayı onayladı
1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin "ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri süren Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu
Siirt'te AK Parti İl Genel Meclis üyesi Cahid Türköz'ün aracına PKK mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği, son anda farkedilerek etkisiz hale getirildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurdu
Vakıflar Genel Müdürü Ertem, cemaat vakıfları seçimlerinde yaşanan sorunları çözmeye yönelik, farklı alternatifleri içeren bir çalışma yürüttüklerini belirtti.
Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde görev alan Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi AŞ'nin bu amaçla yapacağı yatırım, teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek