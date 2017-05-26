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THY'den yaz sezonuna özel uçuş rotaları
THY'den yaz sezonuna özel uçuş rotaları

THY, Haziran ayından itibaren Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye'nin ünlü tatil noktalarından Bodrum, Antalya ve Trabzon arasında karşılıklı uçuşlar düzenleyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte birçok noktada kapasite artışına giden Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin gözde tatil noktalarından direkt uçuşlara başlıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı hava yolu, Haziran ayı itibarıyla Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye’nin ünlü tatil beldeleri Bodrum, Antalya ve Trabzon arasında karşılıklı uçuşlar düzenleyecek.

Mevcut uçuşlarına, söz konusu iç hat noktalarından Kuveyt, Riyad, Cidde, Dammam, El Kasım, Medine, Yanbu, Bağdat, Erbil, Süleymaniye ve Amman’a düzenlenecek direkt seferleri de ekleyecek olan THY, böylelikle bölgedeki yoğun yolcu trafiğine de alternatifler sunmaya devam edecek.

İlave uçuş rotalarıyla ilgili görüş bildiren THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, "Yolcularımıza, olabilecek en uygun uçuş imkanlarını sunmak, bizim öncelikli hedeflerimizden. Yabancı turistin, ülkemizin popüler tatil destinasyonlarına gösterdiği rağbetin sürekli artış göstermesi, bizi son derece memnun ederken, bu yönlü bir strateji belirleme noktasında da harekete geçmemizi sağladı. Bahse konu rağbetin, diğer iç hat destinasyonlarımıza da yayılmasıyla, direkt uçuşlarımızı daha da çeşitlendiriyor ve arttırıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

THY, bu kapsamda Antalya-Cidde arasında haftada 2 frekans, Antalya- Riyad arasında haftada 1 frekans, Antalya-Bağdat arasında haftada 2 frekans, Antalya-Erbil arasında haftada 2 frekans, Antalya-Amman arasında haftada 2 frekans, Antalya-Süleymaniye arasında haftada 2 frekans, Antalya-Kuveyt arasında ise yine haftada 2 frekans olmak üzere, bu şehirden haftada toplam 13 sefer düzenleyecek.

Ayrıca, Trabzon-Dammam arasında haftada 1 frekans, Trabzon-El Kasım arasında haftada 2 frekans, Trabzon-Yanbu arasında haftada 1 frekans, Trabzon-Kuveyt arasında haftada 5 frekans, Trabzon-Riyad arasında haftada 3 frekans, Trabzon-Medine arasında da haftada 1 frekans olmak üzere Trabzon’a da haftada toplam 16 sefer düzenlenecek.

THY, ayrıca Bodrum-Kuveyt arasında haftada tek frekans uçuş planladı.

Orta Doğu ülkeleri ve bazı iç hat noktaları arasında düzenlenecek detaylı uçuş tarifelerine; "http://www.turkishairlines.com/tr-tr/kurumsal/basin-odasi/duyurular/duyuru/turk-hava-yollarindan-yaz-sezonuna-ozel-yeni-ucus-rotalari" internet adresinden ulaşılabilecek.

İZMİR'DEN ALMANYA VE KUVEYT'E İLAVE UÇUŞLAR

Türkiye’nin ilk akla gelen deniz tatili merkezlerinden biri olan İzmir ile Almanya’da Münih, Hamburg, Berlin ve Stuttgart’ın yanı sıra Kuveyt arasında da ilâve uçuşlara başlanıyor. İzmir-Münih (MUC), İzmir-Hamburg (HAM), İzmir-Berlin (TXL) hatlarında icra edilecek karşılıklı seferler, haftada 2 frekans şeklinde planlandı. İzmir-Münih seferleri 8 Temmuz, İzmir-Hamburg seferleri 24 Haziran, İzmir-Berlin seferleri ise 2 Temmuz itibariyle düzenlenmeye başlayacak.

İzmir-Stuttgart (STR) ve İzmir-Kuveyt (KWI) seferleri, haftada 1 frekans şeklinde karşılıklı düzenlenecek, İzmir -Stuttgart seferleri 26 Haziran, İzmir-Kuveyt seferleri de 30 Haziran itibariyle icra edilecek.

Bu noktalar arasında düzenlenecek detaylı uçuş tarifelerine de "http://www.turkishairlines.com/tr-tr/kurumsal/basin-odasi/duyurular/duyuru/turk-hava-yollari-izmirden-direkt-ucuslara-basliyor-983" üzerinden ulaşılabilecek.



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