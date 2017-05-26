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19:29, 26 Mayıs 2017 Cuma

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Tillerson: Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz
Tillerson: Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "(Manchester soruşturmasıyla ilgili bilgilerin basına sızdırılması) Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz. Olanlardan dolayı pişmanlık duyuyoruz" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD yönetiminin, Manchester'daki terör saldırısıyla ilgili olarak ABD basınında yayımlanan haberlerin bütün sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, başkent Londra'da ABD'li mevkidaşı Tillerson ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Tillerson, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Manchester'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili ABD kolluk güçlerinin basına sızdırdığı bilgiler ve fotoğrafların iki ülke arasında yarattığı krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OLANLARDAN DOLAYI PİŞMANLIK DUYUYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın soruşturmayla ilgili bilgilerin basına sızdırılmasını kınadığını ve sorumluların tespiti için talimat verdiğini anımsatan Tillerson, şunları dile getirdi:

"Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz. Olanlardan dolayı pişmanlık duyuyoruz. ABD ile İngiltere arasındaki ilişkinin tamir edilmesine gelince, iki ülke arasındaki özel ilişki kesinlikle bu talihsiz olayı geride bırakacaktır."

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Tillerson’ın ziyaretinin terör saldırısı sonrasında iki ülke arasındaki dayanışmanın ifadesi olduğunu bildirdi. Tillerson ve Johnson’ın görüşmeleri sırasında Manchester saldırısının kurbanları için taziye mesajı yazdığı da kaydedildi.



İlgili Konular ABD Tillerson manchester İngiltere
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