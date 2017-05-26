19:33, 26 Mayıs 2017 Cuma

Türkiye NATO PA'da daha fazla üyeyle temsil edilecek





NATO Parlamenter Asamblesinde (PA), Türkiye'nin üye sayısı12'den 18'e çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi NATO Parlamenter Asamblesinde (PA), Türkiye'nin üye sayısı 12'den 18'e çıkarıldı. NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın, Türkiye'nin nüfusuna oranla NATO PA’da az üyeyle temsil edildiği gerekçesiyle üye sayısının arttırılması talebi, Tiflis'te gerçekleştirilen NATO PA Daimi Komisyonu toplantısında gündeme alındı. Türkiye'nin NATO PA’da daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine üye ülkelerin de destek vermesi sonucunda, yapılan oylamayla Türkiye'nin NATO PA’daki üye sayısı 12'den 18’e çıkarıldı. NATO PA’da Türkiye dışında Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya 18 üyeyle temsil ediliyor.

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