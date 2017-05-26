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Güncelleme: 23:55, 26 Mayıs 2017 Cuma

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Sözcü Gazetesi soruşturmasında iki tutuklama
Sözcü Gazetesi soruşturmasında iki tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada nöbetçi hakimliğe sevk edilen Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı, Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayandaki İstanbul Adalet sarayına sevk edilen, Ulu, Olgun ve Yücekaleli'nin savcılıktaki sorguları tamamlandı. Üç şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sözcü Gazetesinin İzmir muhabiri Gökmen Ulu, " FETÖ terör örgütü hiyerarşik yapılanmasına dahil olmadan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme", internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Mediha Olgun ise "FETÖ terör örgütü hiyerarşik yapılanmasına dahil olmadan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.  Gazetenin mali işler müdürü Yonca Yücekaleli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, muhabir Gökmen Ulu ile gazetenin internet sitesinin müdürü Mediha Olgun, geçen hafta sonu gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin mali işler müdürü Yonca Yücekaleli'nin de savcılığa teslim olmasının ardından hakkında gözaltı işlemi uygulanarak emniyete gönderilmişti. Gazetenin sahibi iş adamı Burak Akbay'ın ise yurtdışında olduğu belirtilmişti.​



İlgili Konular Sözcü Gazetesi soruşturması 15 Temmuz darbe girişimi
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