19:55, 26 Mayıs 2017 Cuma

Sözcü Gazetesi soruşturmasında tutuklama talebi





Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye gönderilen 3 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayandaki İstanbul Adalet sarayına sevk edilen, Ulu, Olgun ve Yücekaleli'nin savcılıktaki sorguları tamamlandı. Üç şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. OLAYIN GEÇMİŞİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, muhabir Gökmen Ulu ile gazetenin internet sitesinin müdürü Mediha Olgun, geçen hafta sonu gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin mali işler müdürü Yonca Yücekaleli'nin de savcılığa teslim olmasının ardından hakkında gözaltı işlemi uygulanarak emniyete gönderilmişti. Gazetenin sahibi iş adamı Burak Akbay'ın ise yurtdışında olduğu belirtilmişti.​

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