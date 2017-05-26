20:12, 26 Mayıs 2017 Cuma

BMW 45 binden fazla aracını geri çağırıyor





BMW, ABD'de 45 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Alman otomotiv firması BMW'den yapılan açıklamada, 2005-2008 yıllarında üretilen 7 serisi ve B7 Alpina modellerinde görülen bir sorun nedeniyle toplam 45 bin 484 aracın geri çağırıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu model araçların yolcu kapılarının hareket halindeyken açılabileceği bilgisine yer verildi. Yolcuların araç kapılarını kapattıkları halde yoldan veya aracın içinden kaynaklanan bir nedenle kapıların kendiliğinden açılabileceği ifade edilirken, bu durumun kazaya neden olabileceği ve yolcuların yaralanma riskini arttırdığı bildirildi.

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