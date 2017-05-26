Gazze'de 'Onbaşı Hasan Camisi' açıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Gazze'nin batısındaki Tel el-Heva bölgesinde yaptırdığı Onbaşı Hasan Camisi açıldı.
İHH Gazze Temsilcisi Muhammed Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, "İHH olarak 2008 yılında Gazze'ye yönelik bombardımandan bu yana çok sayıda hizmet ve insani yardım sunduk. Ancak yaptığımız en büyük yardımın bu camiyi açmak olduğunu düşüyorum." dedi.
Kaya, caminin Filistin halkının hizmetine sunulduğunu ve açılışının iki mesaj taşıdı söyleyerek, şunları kaydetti:
"İsrail'in kendi kontrolünde olduğu bölgelerde ezan sesini bile engellemesine rağmen, burada bu caminin açılışını yapıyoruz. Burada İsrail'e rağmen ezanın sesini yükselttiğimiz için gurur duyuyoruz."
İkinci mesajın ise İsrail'in kontrolü altındaki bölgelerde yeni bir cami inşa ederek orada da ezan sesini yükseltmek olduğunu söyleyen Kaya, "Cami yapımındaki asıl hedef İslam'ın birliğini sağlayabilecek yeni bir nesil oluşturmak ve Filistin topraklarını kurtarmaktır." ifadelerini kullandı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud ez-Zehhar da Türkiye'nin Gazze'de cami inşa etmekle, ezanların okunmasına vesile olduğu söyledi.
Zehhar açılışı yapılan Onbaşı Hasan Camisi'nde verdiği Cuma Hutbesi'nde, "Abluka altındaki Gazze'nin değişik bölgelerinde 7 cami açılışı yapılıyor. Onlardan biri de Onbaşı Hasan Camisi." dedi.
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