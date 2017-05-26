20:21, 26 Mayıs 2017 Cuma

KCK, JİTEM davalarına bakan hakime FETÖ davası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesinde Yolsuzluk davalarının görüldüğü mahkemelerde mahkeme başkanı olarak görev yapan hakim Menderes Yılmaz hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır ve İzmir'de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen hakim Menderes Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 101 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün yapısı, eylemleri ve yargı yapılanması anlatılıyor.

Sanık Menderes Yılmaz'ın son görev yerinin Gaziosmanpaşa Hakimliği olduğu belirtilen iddianamede, Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen hukuka aykırı işlemler tek tek anlatıldı.

İddianamede, Menderes Yılmaz'ın emekli Albay Cemal Temizöz'ün yargılandığı fail meçhul cinayetlere ilişkin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tanık ve gizli tanıkların, soruşturma aşamasında baskı, tehdit ve şantajla ifadelerinin alındığı, Temizöz'ün yer ve zaman olarak olay bölgesi dışında olduğunu belgeleriyle ortaya koymasına rağmen, haksız yere tutuklu olarak yargılama yaptığı vurgulandı.

SOHBET YAPAN HAKİM

Sanık Yılmaz'ın FETÖ mensubu olduğuna ilişkin tanık ve bir kısım FETÖ şüphelilerin beyanlarına da yer verilen iddianamede, başka bir soruşturmada şüpheli olarak ifade veren meslektaşı S.S.'in görev yaparken şüpheli Menderes Yılmaz tarafından sohbete davet edildiğini, 3-4 kişinin katıldığı toplantılarda, sohbeti yapan kişinin Menderes Yılmaz olduğunu söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Menderes Yılmaz'ın "konumu ve örgüt adına gerçekleştirdiği eylemler ile anılan örgütün adeta silah olarak kullandığı yargı yapılanmasının örgüt için en mahrem kabul edilen ve kamuoyu için de önem arz eden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve sonrasında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi gibi mahkemelere, mahkeme başkanı olarak yerleştirildiği" ifade edildi.

Sanık Menderes Yılmaz'ın Emekli Albay Temizöz'ün de aralarında bulunduğu 'faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk davalarında görev yaptığı belirtilen iddianamede, Menderes Yılmaz'ın, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda ve tam bir itaatle "yargının kararı" veya "takdiri" kılıfı altında hukuka aykırı hareket ettiği iddia edildi.

İddianamede, Menderes Yılmaz'ın ifadesine de yer verildi. Sanığın 23 yılı aşkın süredir hakimlik yaptığını, bunun yaklaşık 10 yılının da ağır ceza mahkemesi başkanı olarak geçtiğini belirttiği ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Yılmaz'ın ifadesinde, bir örgütün silahlı örgüt kabul edilebilmesi için silahlı eylemlerde bulunması gerektiğini, kamuoyunda ve resmi belgelerde FETÖ/PDY isimli örgütün silahlı örgüt olduğu yargı organlarınca karara bağlanacak olursa, kendisinin görebildiği ilk eylemi, 15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe kalkışması olarak değerlendirmek gerektiğini ileri sürdüğü belirtildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olan sanığın, "Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanık Menderes Yılmaz önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.