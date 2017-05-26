20:39, 26 Mayıs 2017 Cuma

Şırnak'ta AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi





Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Uludere ilçesi Biliç Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK üyelerine ait 2'şer AT-4 tanksavar füzesi ve 60 milimetrelik havan ile 10 adet 60 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.

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