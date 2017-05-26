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TRT Genel Müdürlüğü için 56 aday başvurdu... İşte başvuran isimler
TRT Genel Müdürlüğü için 56 aday başvurdu... İşte başvuran isimler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürlüğü için 56 adayın başvurduğunu bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TRT Genel Müdürlüğü için 56 adayın başvurduğunu bildirdi. 

RTÜK'ün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu'nun amir hükümleri gereğince 11 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla boşalan TRT Genel Müdürlüğüne aday olmak isteyenler için tanınan başvuru süresinin bugün saat 18.00'de sona erdiği ifade edildi.

Bilgilendirmeye göre, TRT Genel Müdürlüğü için 56 aday başvuruda bulundu.

Başvuruda bulunan adayların isimleri şu şekilde:

"TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Bakan Başdanışmanı Fatih Öznur, TAPDK uzmanı Dr. İdris Özkul, TGRT Haber TV ve TGRT FM Radyo Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sait Eken, Gelir Uzmanı Fedli Dumlu, Basın İlan Kurumunda müdür Zeki Gümüş, Öğretmen Bahadır Kaya, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında uzman Umut Çavuş, Mülkiye Başmüfettişi Dr. Özcan Erdoğan, Yapı ve Kredi Bankası Şube ve Açıkhava Reklamları Yöneticisi İsmail Hakkı Akduman, Araştırmacı Mustafa Çevik, Öğretmen Ümit Kurt, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Mehmet Habil Tecimen, Ali İhsan Gürer, Sosyolog Ali Selçuk Kapçı, Yapımcı-Yönetmen Mürşit Arslan, Prof. Dr. Nursulu Çetin, TRT-Ankara Radyosu Müdürlüğünde tekniker-yayıncı Kasım Gümüş, Başbakanlıktan emekli Metin Önsöz, Şube Müdürü Hüseyin Aktürk, Gazeteci - Medya Mühendisi İbrahim Saim Altunterim, Okul Müdürü Sadık Öztürk, Cevdet Tellioğlu, Şube Müdürü Ahmet Akın, Danışman Dr. İbrahim Öz, Başmüfettiş Mahmut Seydanlıoğlu."

BAŞÇAVUŞ DA VAR ŞOFÖR DE VAR

Öte yandan TRT Genel Müdürlüğü adaylık başvurusunda bulunan isimler arasında Jandarma Başçavuş Abdullah Sülçe, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde görevli şöför Eşref Ay, Röntgen Teknisyeni Turan Arslan ile Etnomüzikolog Halkbilim Uzmanı- Biyolog Azize Gürses de yer aldı.

Diğer başvuru yapanların isimleri şöyle:

"Öğretmen Ekrem Mustafa Çakır, Gazeteci Şerife Berkman Öz, Araştırmacı Şefik Şık, Yönetici Erkan Arslan, Uzman Öğretmen Cengiz Arsu, Okul Müdürü Mustafa Demir, Mühendis Canan Yücel, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Şaban Kalafat, Fakülte Sekreteri Bekir Çiftçi, Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı, Öğretim Görevlisi Vasfi Ufuk Güral, Basın Müşaviri Türker Aygündüz, Demir Kimya Sanayi Genel Müdürü İzzet Yılmaz Güvenilir, Öğretim Görevlisi Burhan Kul, Yapımcı-Yönetmen Ali Avcı, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner, Dr. Yusuf Karakaş, Doç. Dr. Mehmet Gökhan Genel, Bakanlık Müşaviri Cengiz Kesici, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir, Mühendis Asuman Oğuz, RTÜK Başkanlık Müşaviri Dr. İrfan Barut, Avukat Veli Dündar, Okul Müdürü Fatih Gündeşli, Öğretim Görevlisi Ahmet Kutlu, RTÜK Üst Kurul Uzmanı Hüseyin Özgün."

BAKANLAR KURULUNA 3 İSİM SUNULACAK

RTÜK, söz konusu başvurularla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından, 2954 Sayılı Yasanın 13'üncü Maddesi gereğince, üç adayı belirleyecek. Üç adayın isimleri Üst Kurul tarafından Bakanlar Kuruluna teklif edilecek.

Bakanlar Kurulu ise bu üç adaydan uygun bulduğu ismi onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu isme onay vermesi halinde TRT Genel Müdürlüğüne atama gerçekleşmiş olacak.



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