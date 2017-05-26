Suudi Arabistan'da Ramazan'ın ilk günü yarın

Suudi Arabistan, ramazan hilalinin gözlemlendiğini, dolayısıyla ülkede yarın ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağını duyurdu.
Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, "ramazan ayı hilalinin görüldüğü, cumartesi günü ülkede ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağı" kaydedildi.
Açıklamada, hilalin, Başkent Riyad'ın kuzeyindeki Sedir ve batısında bulunan Temir bölgelerinde gözlemlendiği ifade edildi.
Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının ilk teravih namazı bu akşam eda edildi. Akşam kalkılacak sahurun ardından ilk oruca niyet edilecek,
Suudi Arabistan, ramazan hilalinin gözlemlendiğini, dolayısıyla ülkede yarın ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağını duyurdu
Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camilere akın etti
Serin ve yağışlı havanın ramazan ayının ilk haftası boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2–5 derece altında seyretmesi bekleniyor
Ziyad Ebuzziya Galatasaray Lisesi'nde geçirdiği günlere dair mufassal çalışmasında ilgi çekici bir detaydan bahsediyor: Mekteb-i Sultânî'de Ramazan. Bu çalışmasından kısa bir bölümü alıntılıyoruz.
Uzmanlar, ramazan ayının sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için iftar ve sahur sofralarının yeterli ve dengeli beslenmeye uygun şekilde hazırlanmasını tavsiye ediyor
Yarın tutulmaya başlayacak olan Ramazan orucu için bu gece tüm İslam alemi ilk sahura kalkacak
Sağlık Bakanlığınca Ramazan ayının sağlıklı geçmesi için örnek iftar ve sahur sofrası hazırlandı. İftarda çorba, et, zeytinyağlı yemekler, sütlü tatlı ve meyve, sahurda ise süt, yumurta, kahvaltı tabağı yeşillik ve kuruyemiş tüketilmesi önerildi.
Ramazan ayı boyunca 23 milyon 164 bin kişi Kabe'yi ziyaret etti
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ramazan Bayramını çoşkuyla kutluyor. Türkiye'den bir gün sonra Ramazan Bayram'ına başlayan ülkelerde binlerce kişi camilere akın etti.
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bayram namazını kılabilmek için camilere akın ederken bazı ülkelerde bayram yarın kutlanacak
Halep'te halk muhaliflerin denetiminde bulunan bölgelerde rejimin bombardıman korkusuna rağmen bayrama hazırlanıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öteden beri hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini esas aldığı açıklandı
Moskova'da camilere sığmayan Müslümanlar bayram namazını sokaklarda kıldı
İslam dünyasının bir kısmında, bu gece hilal görünmediği için Ramazan Bayramı 5 Temmuz Salı yerine 6 Temmuz Çarşamba günü başlayacak
Tayland'da hilal görülmediği gerekçesiyle bir gün daha oruç tutulması kararı alındı