Güncelleme: 23:05, 26 Mayıs 2017 Cuma

Suudi Arabistan'da Ramazan'ın ilk günü yarın





Suudi Arabistan, ramazan hilalinin gözlemlendiğini, dolayısıyla ülkede yarın ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan, ramazan hilalinin gözlemlendiğini, dolayısıyla ülkede yarın ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağını duyurdu. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, "ramazan ayı hilalinin görüldüğü, cumartesi günü ülkede ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağı" kaydedildi. Açıklamada, hilalin, Başkent Riyad'ın kuzeyindeki Sedir ve batısında bulunan Temir bölgelerinde gözlemlendiği ifade edildi.

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