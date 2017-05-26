Türkiye'deki 347 Iraklı sığınmacı ülkesine döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 'Gönüllü Dönüş Programı' çerçevesinde Türkiye'de bulunan Iraklı sığınmacılardan 347'sinin ülkelerine döndüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den gelen ve ulaşım masraflarının Irak hükümeti tarafından karşılanan 347 Iraklı sığınmacının ülkelerine ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkeye dönen Iraklı sığınmacıların Duhok ve Erbil illerinde karşılandığı ve aralarında kaçak durumunda olan kişiler olması ihtimaline karşı gelenlerin güvenlik güçlerince isim taramasından geçirildiği ifade edildi.
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, şubat ayında Türkiye'de yaşayan Iraklılardan ülkelerine dönmek isteyenler için, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla 'Gönüllü Dönüş Programı' başlatmıştı.
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Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 'Gönüllü Dönüş Programı' çerçevesinde Türkiye'de bulunan Iraklı sığınmacılardan 347'sinin ülkelerine döndüğünü duyurdu
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