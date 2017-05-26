23:57, 26 Mayıs 2017 Cuma

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin iddianame kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Düzce'de FETÖ/PDY'nin iş dünyası yapılanmasına ilişkin, 31'i tutuklu, 7'si firari 58 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame sunulduğu mahkemece kabul edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başsavcılık tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 600 sayfalık iddianamenin, mahkemece kabulünün yapıldığı ve ilk duruşmanın 31 Eylül'de görüleceği bildirildi.

İddianamede, aralarında örgütün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu olan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen Düzce ile Bolu'nun yanı sıra Sakarya'da faaliyet gösteren ve 20 Temmuz 2016'da kapatılan "İsmail'in Yeri" adlı et lokantalarının sahibi İsmail Çolak, Marmaris'ten Yunan adalarına kaçak olarak geçmeye çalışırken lüks bir yatta yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece "FETÖ'ye üye olmak"tan tutuklanan Muhammet Çakır ve soruşturma kapsamında aranan kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) Başkanı Eyüp Çakır'ın da olduğu şüphelilerin, 17-25 Aralık sürecinin ardından "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından örgütün eğitim kurumlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından şirketlerini, çalışanlarının ve başka akrabalarının üzerine devrettiğinin belirlendiği belirtildi.

Şirketlerini devreden şüphelilerin mal varlıklarını yurt dışına banka yoluyla değil, elden çıkarttıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, firari İsmail Çolak'ın, 17-25 Aralık sürecinin ardından "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından faaliyetleri durdurulan örgütün eğitim kurumu Eda Eğitim Kurumunun ortağı olduğu ve bu şirketin paralarını yurt dışına kaçırdığı tespit edildiği aktarıldı.

Örgüt üyelerinin Bank Asya'daki hesap hareketleri incelendiğinde birbirlerine kurban, burs ve himmet adı altında yüklü meblağlar ile para transferi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, ayrıca 17-25 Aralık sonrası şüphelilerden 33'ünün Bank Asya'ya katılım hesabı açarak yaklaşık 6 milyon lira yatırdığı bildirildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesine kabul edilen iddianamede, 31'i tutuklu 7'si firari 58 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütüne finansman sağlama" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.