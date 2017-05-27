Güncelleme: 02:27, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Siirt'teki PKK operasyonunda bir şehit



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Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 1 askerin şehit düştüğü bildirildi. 3. Komando Tugay Komutanlığınca, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda 1 asker şehit oldu.

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