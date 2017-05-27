Juno, Jüpiter'in kutuplarındaki dev kasırgaları görüntüledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno, gezegenin ilk kez yakından gözlenen kutup bölgelerinde dev kasırgaların oluştuğunu ortaya çıkardı.
NASA, Juno'nun geçen yılın sonunda Jüpiter'in kutup yörüngesinde başladığı keşif faaliyetinin ilk görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde gezegenin kutuplarında, statik hava akımlarının hakim olduğu ekvator bölgesinin aksine yoğun türbülans olduğu görülüyor.
Juno'nun güney kutbunun yaklaşık 52 bin kilometre yukarısından çektiği yüksek çözünürlüklü görüntüde, her biri bin ila 2 bin 800 kilometre çapındaki bir düzine kadar kasırga net olarak seçilebiliyor.
Her biri birer alçak basınç siklonu olan kasırgaların dinamik yapılar mı olduğu yoksa Jüpiter'in ekvator bölgesindeki Büyük Kırmızı Leke gibi kalıcı bir basınç alanı mı oluşturduğu daha ileri gözlemler sonucunda anlaşılacak. Ancak bilim adamları bunların devingen hava akımları olduğunu tahmin ediyor.
Juno misyonunun bilim şefi, Southwest Araştırma Enstitüsünden Scott Bolton, "Biz, bugüne dek ekvatordan gördüğümüz Jüpiter'i bildik ve gezegeni o haliyle sevdik. Fakat şimdi kutuptan baktığımızda bambaşka bir Jüpiter görüyoruz. Keşfettiğimiz şey yepyeni bir gerçeklik. Çok farklı ve karmaşık bir durum." ifadelerini kullandı.
Bolton, "Science" dergisindeki iki ayrı makalede ve "Geophysical Research Letters" dergisinde 40 makalelik bir koleksiyon olarak yayımlanan bulgularla ilgili, "Dünyayı yerinden oynatacak... Ya da daha doğrusu, Jüpiter'i yerinden oynatacak..." değerlendirmesinde bulundu.
2011 yılında uzaya fırlatılan Juno, geçen yaz Jüpiter'e vardığından bu yana dev gaz gezegenindeki keşif faaliyetini sürdürüyor. Uydu, bu sürede gezegene beş yakın geçiş gerçekleştirdi. Sonuncusu geçen hafta tamamlanan bu yörünge seferlerinin her biri yaklaşık iki ay sürdü.
Juno, 20 Şubat 2018'de gezegenin yüzeyine doğru yapacağı son bir dalışın ardından atmosferde yanarak misyonunu tamamlayacak.
Jüpiter'in ilk kez yakından gözlenen kutup bölgelerinde, ekvator ekseninde görülen statik hava akımlarının aksine dev kasırgaların oluştuğu türbülans alanları görülüyor
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