Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
05:22, 27 Mayıs 2017 Cumartesi
Bilim Teknoloji
Güncelleme: 04:30, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Juno, Jüpiter'in kutuplarındaki dev kasırgaları görüntüledi
Juno, Jüpiter'in kutuplarındaki dev kasırgaları görüntüledi
Foto: Arşiv

Jüpiter'in ilk kez yakından gözlenen kutup bölgelerinde, ekvator ekseninde görülen statik hava akımlarının aksine dev kasırgaların oluştuğu türbülans alanları görülüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno, gezegenin ilk kez yakından gözlenen kutup bölgelerinde dev kasırgaların oluştuğunu ortaya çıkardı.

NASA, Juno'nun geçen yılın sonunda Jüpiter'in kutup yörüngesinde başladığı keşif faaliyetinin ilk görüntülerini yayınladı. 

Görüntülerde gezegenin kutuplarında, statik hava akımlarının hakim olduğu ekvator bölgesinin aksine yoğun türbülans olduğu görülüyor.

Juno'nun güney kutbunun yaklaşık 52 bin kilometre yukarısından çektiği yüksek çözünürlüklü görüntüde, her biri bin ila 2 bin 800 kilometre çapındaki bir düzine kadar kasırga net olarak seçilebiliyor.

Her biri birer alçak basınç siklonu olan kasırgaların  dinamik yapılar mı olduğu yoksa Jüpiter'in ekvator bölgesindeki Büyük Kırmızı Leke gibi kalıcı bir basınç alanı mı oluşturduğu daha ileri gözlemler sonucunda anlaşılacak. Ancak bilim adamları bunların devingen hava akımları olduğunu tahmin ediyor.

Juno misyonunun bilim şefi, Southwest Araştırma Enstitüsünden Scott Bolton, "Biz, bugüne dek ekvatordan gördüğümüz Jüpiter'i bildik ve gezegeni o haliyle sevdik. Fakat şimdi kutuptan baktığımızda bambaşka bir Jüpiter görüyoruz. Keşfettiğimiz şey yepyeni bir gerçeklik. Çok farklı ve karmaşık bir durum." ifadelerini kullandı.

Bolton, "Science" dergisindeki iki ayrı makalede ve "Geophysical Research Letters" dergisinde 40 makalelik bir koleksiyon olarak yayımlanan bulgularla ilgili, "Dünyayı yerinden oynatacak... Ya da daha doğrusu, Jüpiter'i yerinden oynatacak..." değerlendirmesinde bulundu.

2011 yılında uzaya fırlatılan Juno, geçen yaz Jüpiter'e vardığından bu yana dev gaz gezegenindeki keşif faaliyetini sürdürüyor. Uydu, bu sürede gezegene beş yakın geçiş gerçekleştirdi. Sonuncusu geçen hafta tamamlanan bu yörünge seferlerinin her biri yaklaşık iki ay sürdü.

Juno, 20 Şubat 2018'de gezegenin yüzeyine doğru yapacağı son bir dalışın ardından atmosferde yanarak misyonunu tamamlayacak.



İlgili Konular Juno Jüpiter
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Bilim Teknoloji Haberleri
Juno Jüpiter'in kutuplarındaki dev kasırgaları görüntüledi
Juno, Jüpiter'in kutuplarındaki dev kasırgaları görüntüledi

Jüpiter'in ilk kez yakından gözlenen kutup bölgelerinde, ekvator ekseninde görülen statik hava akımlarının aksine dev kasırgaların oluştuğu türbülans alanları görülüyor
Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi
Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi

Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegenin yörüngesinde bir uydu keşfedildi
Tek bir hatıra için beynin uzak bölgeleri harekete geçiyor
Tek bir hatıra için beynin uzak bölgeleri harekete geçiyor

Amerikalı bilim adamları, tek bir hatırayı depolamak için beynin birbirinden uzak bölümlerinin harekete geçtiğini tespit etti
2 milyar yıllık fosil Çankırı'da sergilenecek
2 milyar yıllık fosil Çankırı'da sergilenecek

Çankırı'da, 2 milyar yıllık "siyanobakteri fosili" sergilenecek.
Fen Lisesi öğrencileri görme engelliler için 'kıble bulucu cihaz' yaptılar
Fen Lisesi öğrencileri görme engelliler için 'kıble bulucu cihaz' yaptılar

Bayburt'ta lise öğrencileri, görme engellilerin namaz kılmalarını kolaylaştırmak amacıyla kıble yönünü bularak kişiyi sesli komut sistemiyle yönlendiren cihaz tasarladı
Siber saldırılar basit önlemlerle engellenebilir
Siber saldırılar basit önlemlerle engellenebilir

GTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktürk, "Sosyal medya hesapları yahut diğer e-posta ya da benzeri hesaplarla diğer sitelere kolay giriş yolunun tercih edilmemesi gerekmektedir. Bu sitelerin sadece şifre toplamak amacıyla kurulmuş olması ihtimali büyüktür" dedi
3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı
3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı

Üç boyutlu yazıcılarda üretilen biyo-protez fare yumurtalıklarının yerleştirildiği fareler sağlıklı yavrular dünyaya getirdi
Mars keşif aracı Opportunity Perseverance Vadisi'ne ulaştı
Mars keşif aracı Opportunity Perseverance Vadisi'ne ulaştı

NASA'nın Mars keşif aracı Opportunity, 2 yıl uzatılan keşif misyonunun yeni safhasında incelemeler yapacağı Perseverance Vadisi'ne ulaştı
Bilişim uzmanlarından yeni siber saldırı uyarısı
Bilişim uzmanlarından yeni siber saldırı uyarısı

Siber güvenlik uzmanları, dünyayı etkileyen Wanna Cry virüsüyle ilgili güvenilmeyen linklerin açılmaması ve işletim sistemiyle antivirüs programlarının güncellenmesi gerektiği uyarısını yaptı.
İlk kez mikro devre üzerinde beyin hücreleri üretildi
İlk kez mikro devre üzerinde beyin hücreleri üretildi

Bilim adamları, ilk kez bir mikro devreye bağlı yapay beyin hücreleri üretti
Hubble Tavşan Takımyıldızı'nda 'ikiz galaksi' keşfetti
Hubble, Tavşan Takımyıldızı'nda 'ikiz galaksi' keşfetti

NASA Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Tavşan (Lepus) Takımyıldızı'nda birbirine yakın geçiş yapan iki galaksinin oluşturduğu 'ikiz galaksi' görüntüsünü kayda geçirdi
Göktürk-1 uydusunun ilk test görüntüleri
Göktürk-1 uydusunun ilk test görüntüleri

Göktürk-1 uydusunun fırlatma gününden bu yana test ve devreye alma sürecinin devam ettiği ve 6 ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çekti
Milli tank Altay gücüne güç kattı
Milli tank Altay gücüne güç kattı

Otokar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda edinilen tecrübelerden yola çıkarak yeni kabiliyetler kazandırılan Altay Asimetrik Harp Tankı'nı üretti
Canlı bomba tespit sitemi Türkiye'de
Canlı bomba tespit sitemi Türkiye'de

AKBA Teknoloji, dünyada ilk gerçek zamanlı, insan akışını engellemeyen canlı bomba tespit sistemi “İnsan Güvenliği Radarı”nı IDEF’17 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkardı.
Milli 'ATAK'a milli radar
Milli 'ATAK'a milli radar

Meteksan Savunma Uluslararası Satış Yöneticisi Akbaş, "Milimetre Dalga Radarı'nın ATAK helikopterinde uçuş testleri devam ediyor. Haziranda testlerin sonlamasını ve kabüllerin gerçekleşmesini planlıyoruz" dedi
quot Mars a ilk insan 2030 da ayak basacak quot
"Mars’a ilk insan 2030’da ayak basacak"

NASA Mühendisi Oğuz, "Mars’a ilk insan 2030’da ayak basacak. Gidiş dönüş yolculuğu toplam bir yıl sürecek" dedi

Haberler

Jüpiter'de 'Büyük Soğuk Leke' keşfedildi
Jüpiter'de 'Büyük Soğuk Leke' keşfedildi

NASA, Jüpiter'e iki yeni keşif aracı yollayacak
NASA Jüpiter'e iki yeni keşif aracı yollayacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 