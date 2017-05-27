Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:26, 27 Mayıs 2017 Cumartesi
Dünyada Ramazan
00:38, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı eda edildi
Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı eda edildi

Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının ilk teravih namazı bu akşam eda edildi. Akşam kalkılacak sahurun ardından ilk oruca niyet edilecek,

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İstanbul'da ilk teravih namazı
İstanbul'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla Ramazanın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.

Süleymaniye

Kentte ilk teravih namazı için tercih edilen camilerin başında gelen Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Namaz öncesi vaaz veren Eyüp Sultan Camisi İmamı Erhan Mete, Ramazan ayının güzelliğini, faziletini ve bereketini anlattı. Camiyi dolduran kalabalık, vaazın ardından yatsı ve teravih namazını eda etti.

Manisa'da Ramazan ayının ilk teravihi kılındı.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk teravihi için Manisalılar camileri doldurdu.

Kentte en çok ilgi gösterilen camiler arasında tarihi Hatuniye, Sultan ve Muradiye yer aldı.

Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri Muradiye Camisi ve Külliyesi'ne ilk teravihi kılmak için gelen bazı vatandaşlar, yer kalmadığı için avluda saf tuttu.

 Hatuniye

Hatuniye Camisi'nde teravih namazı İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırıldı.

İlk teravihe kadın, erkek, yaşlı, genç çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Sabancı Merkez Camisi'nde ilk teravih kılındı
Adana'da Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan ve ihtişamıyla dikkati çeken Sabancı Merkez Camisi'nde ilk teravih kılındı.

Sultan Ahmet ve Selimiye camilerinin mimari özelliklerinden yararlanılan Sabancı Merkez Camisi'ne vatandaşlar akın etti.

Çok sayıda çocuğun da geldiği camide ilk teravih, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı.

 Sabancı

Çadır kentte ilk teravih kılındı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte kalan Suriyeliler, Ramazan ayının ilk teravihini kıldı.

Yaklaşık 32 bin Suriyeli misafirin ağırlandığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'ndeki Suriyeliler, yatsı ezanın okunmasıyla çadır kentteki mescitleri doldurdu.

Suriyeli imamlar eşliğinde ilk teravihi kılan Suriyeliler, namazın ardından başta ülkeleri olmak üzere tüm İslam aleminde yaşanan olayların bitmesi için birlikte dua etti.

 Şırnak

Şırnak'ta ilk teravih namazı kılındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu zarar gören camilerde ilk teravih heyecanı yaşandı.

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda zarar gören Geylani ve Küllüye camilerine gelen vatandaşlar dua etti.

Geylani Camisi imamı Süleyman Demir, namaz öncesi verdiği vaazda, Ramazanda tutulacak orucun önemini anlattı.

Elazığ

Elazığ'da ilk teravih namazı eda edildi
Elazığ'da da ilk teravihi kılmak isteyen vatandaşlar, başta İzzet Paşa Camisi olmak üzere camileri doldurdu.

Camilerde, din görevlileri tarafından Ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ilk teravih kılındı.

Selimiye'de ilk teravih kılındı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Edirne İl Vaizi Selim Al, namaz öncesi verdiği vaazda, Ramazanın manevi bereketini anlattı.

Ankara'da ilk teravih kılındı
Başkentte vatandaşlar, ilk teravihi kılmak için camileri doldurdu.

Başta Ahmet Hamdi Akseki, Millet, Kocatepe, Hacı Bayram Veli olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih ile birlikte Ramazan'ın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ni dolduran vatandaşlar, vaazın ardından yatsı ve teravihi eda etti.

 

 



İlgili Konular ramazan teravih namazı Teravih
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dünyada Ramazan Haberleri
Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı eda edildi
Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı eda edildi

Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının ilk teravih namazı bu akşam eda edildi. Akşam kalkılacak sahurun ardından ilk oruca niyet edilecek,
Suudi Arabistan'da Ramazan'ın ilk günü yarın
Suudi Arabistan'da Ramazan'ın ilk günü yarın

Suudi Arabistan, ramazan hilalinin gözlemlendiğini, dolayısıyla ülkede yarın ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağını duyurdu
Avustralya'da ilk teravih kılındı
Avustralya'da ilk teravih kılındı

Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camilere akın etti
Bu Ramazan 'serin' başlıyor
Bu Ramazan 'serin' başlıyor

Serin ve yağışlı havanın ramazan ayının ilk haftası boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2–5 derece altında seyretmesi bekleniyor
Galatasaray Lisesi'nde Ramazan Nasıl Geçerdi
Galatasaray Lisesi'nde Ramazan Nasıl Geçerdi?

Ziyad Ebuzziya Galatasaray Lisesi'nde geçirdiği günlere dair mufassal çalışmasında ilgi çekici bir detaydan bahsediyor: Mekteb-i Sultânî'de Ramazan. Bu çalışmasından kısa bir bölümü alıntılıyoruz.
Uzmanlardan Ramazan ayı için uyarılar
Uzmanlardan Ramazan ayı için uyarılar

Uzmanlar, ramazan ayının sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için iftar ve sahur sofralarının yeterli ve dengeli beslenmeye uygun şekilde hazırlanmasını tavsiye ediyor
Ramazan ayı başlıyor İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün
Ramazan ayı başlıyor... İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün

Yarın tutulmaya başlayacak olan Ramazan orucu için bu gece tüm İslam alemi ilk sahura kalkacak
Sağlık Bakanlığı'ndan 'örnek' Ramazan sofrası FOTO
Sağlık Bakanlığı'ndan 'örnek' Ramazan sofrası | FOTO

Sağlık Bakanlığınca Ramazan ayının sağlıklı geçmesi için örnek iftar ve sahur sofrası hazırlandı. İftarda çorba, et, zeytinyağlı yemekler, sütlü tatlı ve meyve, sahurda ise süt, yumurta, kahvaltı tabağı yeşillik ve kuruyemiş tüketilmesi önerildi.
Ramazan'da 23 milyon kişi Kabe'yi ziyaret etti
Ramazan'da 23 milyon kişi Kabe'yi ziyaret etti

Ramazan ayı boyunca 23 milyon 164 bin kişi Kabe'yi ziyaret etti
İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutluyor FOTO
İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutluyor | FOTO

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ramazan Bayramını çoşkuyla kutluyor. Türkiye'den bir gün sonra Ramazan Bayram'ına başlayan ülkelerde binlerce kişi camilere akın etti.
İslam dünyasında Ramazan Bayramı coşkusu
İslam dünyasında Ramazan Bayramı coşkusu

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bayram namazını kılabilmek için camilere akın ederken bazı ülkelerde bayram yarın kutlanacak
Suriye'de bombardıman tehdidi altında bayram telaşı
Suriye'de bombardıman tehdidi altında bayram telaşı

Halep'te halk muhaliflerin denetiminde bulunan bölgelerde rejimin bombardıman korkusuna rağmen bayrama hazırlanıyor
Diyanet'ten 'Hilal' açıklaması
Diyanet'ten 'Hilal' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öteden beri hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini esas aldığı açıklandı
Moskova'da bayram namazı sokaklara taştı
Moskova'da bayram namazı sokaklara taştı

Moskova'da camilere sığmayan Müslümanlar bayram namazını sokaklarda kıldı
İslam dünyası bayrama farklı günlerde giriyor
İslam dünyası bayrama farklı günlerde giriyor

İslam dünyasının bir kısmında, bu gece hilal görünmediği için Ramazan Bayramı 5 Temmuz Salı yerine 6 Temmuz Çarşamba günü başlayacak
Tayland'da ramazan bir gün uzadı
Tayland'da ramazan bir gün uzadı

Tayland'da hilal görülmediği gerekçesiyle bir gün daha oruç tutulması kararı alındı

Haberler

Suudi Arabistan'da Ramazan'ın ilk günü yarın
Suudi Arabistan'da Ramazan'ın ilk günü yarın

Avustralya'da ilk teravih kılındı
Avustralya'da ilk teravih kılındı

Bu Ramazan 'serin' başlıyor
Bu Ramazan 'serin' başlıyor

Galatasaray Lisesi'nde Ramazan Nasıl Geçerdi?
Galatasaray Lisesi'nde Ramazan Nasıl Geçerdi

Uzmanlardan Ramazan ayı için uyarılar
Uzmanlardan Ramazan ayı için uyarılar

Güneşin batımından sonra eylem yasağı
Güneşin batımından sonra eylem yasağı

Ramazan ayı başlıyor... İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün
Ramazan ayı başlıyor İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 