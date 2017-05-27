Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı eda edildi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
İstanbul'da ilk teravih namazı
İstanbul'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.
Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla Ramazanın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.
Kentte ilk teravih namazı için tercih edilen camilerin başında gelen Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Namaz öncesi vaaz veren Eyüp Sultan Camisi İmamı Erhan Mete, Ramazan ayının güzelliğini, faziletini ve bereketini anlattı. Camiyi dolduran kalabalık, vaazın ardından yatsı ve teravih namazını eda etti.
Manisa'da Ramazan ayının ilk teravihi kılındı.
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk teravihi için Manisalılar camileri doldurdu.
Kentte en çok ilgi gösterilen camiler arasında tarihi Hatuniye, Sultan ve Muradiye yer aldı.
Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri Muradiye Camisi ve Külliyesi'ne ilk teravihi kılmak için gelen bazı vatandaşlar, yer kalmadığı için avluda saf tuttu.
Hatuniye Camisi'nde teravih namazı İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırıldı.
İlk teravihe kadın, erkek, yaşlı, genç çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Sabancı Merkez Camisi'nde ilk teravih kılındı
Adana'da Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan ve ihtişamıyla dikkati çeken Sabancı Merkez Camisi'nde ilk teravih kılındı.
Sultan Ahmet ve Selimiye camilerinin mimari özelliklerinden yararlanılan Sabancı Merkez Camisi'ne vatandaşlar akın etti.
Çok sayıda çocuğun da geldiği camide ilk teravih, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı.
Çadır kentte ilk teravih kılındı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte kalan Suriyeliler, Ramazan ayının ilk teravihini kıldı.
Yaklaşık 32 bin Suriyeli misafirin ağırlandığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'ndeki Suriyeliler, yatsı ezanın okunmasıyla çadır kentteki mescitleri doldurdu.
Suriyeli imamlar eşliğinde ilk teravihi kılan Suriyeliler, namazın ardından başta ülkeleri olmak üzere tüm İslam aleminde yaşanan olayların bitmesi için birlikte dua etti.
Şırnak'ta ilk teravih namazı kılındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu zarar gören camilerde ilk teravih heyecanı yaşandı.
PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda zarar gören Geylani ve Küllüye camilerine gelen vatandaşlar dua etti.
Geylani Camisi imamı Süleyman Demir, namaz öncesi verdiği vaazda, Ramazanda tutulacak orucun önemini anlattı.
Elazığ'da ilk teravih namazı eda edildi
Elazığ'da da ilk teravihi kılmak isteyen vatandaşlar, başta İzzet Paşa Camisi olmak üzere camileri doldurdu.
Camilerde, din görevlileri tarafından Ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ilk teravih kılındı.
Selimiye'de ilk teravih kılındı
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Edirne İl Vaizi Selim Al, namaz öncesi verdiği vaazda, Ramazanın manevi bereketini anlattı.
Ankara'da ilk teravih kılındı
Başkentte vatandaşlar, ilk teravihi kılmak için camileri doldurdu.
Başta Ahmet Hamdi Akseki, Millet, Kocatepe, Hacı Bayram Veli olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih ile birlikte Ramazan'ın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ni dolduran vatandaşlar, vaazın ardından yatsı ve teravihi eda etti.
Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının ilk teravih namazı bu akşam eda edildi. Akşam kalkılacak sahurun ardından ilk oruca niyet edilecek,
Suudi Arabistan, ramazan hilalinin gözlemlendiğini, dolayısıyla ülkede yarın ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağını duyurdu
Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camilere akın etti
Serin ve yağışlı havanın ramazan ayının ilk haftası boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2–5 derece altında seyretmesi bekleniyor
Ziyad Ebuzziya Galatasaray Lisesi'nde geçirdiği günlere dair mufassal çalışmasında ilgi çekici bir detaydan bahsediyor: Mekteb-i Sultânî'de Ramazan. Bu çalışmasından kısa bir bölümü alıntılıyoruz.
Uzmanlar, ramazan ayının sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için iftar ve sahur sofralarının yeterli ve dengeli beslenmeye uygun şekilde hazırlanmasını tavsiye ediyor
Yarın tutulmaya başlayacak olan Ramazan orucu için bu gece tüm İslam alemi ilk sahura kalkacak
Sağlık Bakanlığınca Ramazan ayının sağlıklı geçmesi için örnek iftar ve sahur sofrası hazırlandı. İftarda çorba, et, zeytinyağlı yemekler, sütlü tatlı ve meyve, sahurda ise süt, yumurta, kahvaltı tabağı yeşillik ve kuruyemiş tüketilmesi önerildi.
Ramazan ayı boyunca 23 milyon 164 bin kişi Kabe'yi ziyaret etti
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ramazan Bayramını çoşkuyla kutluyor. Türkiye'den bir gün sonra Ramazan Bayram'ına başlayan ülkelerde binlerce kişi camilere akın etti.
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bayram namazını kılabilmek için camilere akın ederken bazı ülkelerde bayram yarın kutlanacak
Halep'te halk muhaliflerin denetiminde bulunan bölgelerde rejimin bombardıman korkusuna rağmen bayrama hazırlanıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öteden beri hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini esas aldığı açıklandı
Moskova'da camilere sığmayan Müslümanlar bayram namazını sokaklarda kıldı
İslam dünyasının bir kısmında, bu gece hilal görünmediği için Ramazan Bayramı 5 Temmuz Salı yerine 6 Temmuz Çarşamba günü başlayacak
Tayland'da hilal görülmediği gerekçesiyle bir gün daha oruç tutulması kararı alındı