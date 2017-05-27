00:38, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı eda edildi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İstanbul'da ilk teravih namazı

İstanbul'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla Ramazanın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.

Kentte ilk teravih namazı için tercih edilen camilerin başında gelen Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Namaz öncesi vaaz veren Eyüp Sultan Camisi İmamı Erhan Mete, Ramazan ayının güzelliğini, faziletini ve bereketini anlattı. Camiyi dolduran kalabalık, vaazın ardından yatsı ve teravih namazını eda etti.

Manisa'da Ramazan ayının ilk teravihi kılındı.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk teravihi için Manisalılar camileri doldurdu.

Kentte en çok ilgi gösterilen camiler arasında tarihi Hatuniye, Sultan ve Muradiye yer aldı.

Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri Muradiye Camisi ve Külliyesi'ne ilk teravihi kılmak için gelen bazı vatandaşlar, yer kalmadığı için avluda saf tuttu.

Hatuniye Camisi'nde teravih namazı İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırıldı.

İlk teravihe kadın, erkek, yaşlı, genç çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Sabancı Merkez Camisi'nde ilk teravih kılındı

Adana'da Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan ve ihtişamıyla dikkati çeken Sabancı Merkez Camisi'nde ilk teravih kılındı.

Sultan Ahmet ve Selimiye camilerinin mimari özelliklerinden yararlanılan Sabancı Merkez Camisi'ne vatandaşlar akın etti.

Çok sayıda çocuğun da geldiği camide ilk teravih, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı.

Çadır kentte ilk teravih kılındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte kalan Suriyeliler, Ramazan ayının ilk teravihini kıldı.

Yaklaşık 32 bin Suriyeli misafirin ağırlandığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'ndeki Suriyeliler, yatsı ezanın okunmasıyla çadır kentteki mescitleri doldurdu.

Suriyeli imamlar eşliğinde ilk teravihi kılan Suriyeliler, namazın ardından başta ülkeleri olmak üzere tüm İslam aleminde yaşanan olayların bitmesi için birlikte dua etti.

Şırnak'ta ilk teravih namazı kılındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu zarar gören camilerde ilk teravih heyecanı yaşandı.

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda zarar gören Geylani ve Küllüye camilerine gelen vatandaşlar dua etti.

Geylani Camisi imamı Süleyman Demir, namaz öncesi verdiği vaazda, Ramazanda tutulacak orucun önemini anlattı.

Elazığ'da ilk teravih namazı eda edildi

Elazığ'da da ilk teravihi kılmak isteyen vatandaşlar, başta İzzet Paşa Camisi olmak üzere camileri doldurdu.

Camilerde, din görevlileri tarafından Ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ilk teravih kılındı.

Selimiye'de ilk teravih kılındı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Edirne İl Vaizi Selim Al, namaz öncesi verdiği vaazda, Ramazanın manevi bereketini anlattı.

Ankara'da ilk teravih kılındı

Başkentte vatandaşlar, ilk teravihi kılmak için camileri doldurdu.

Başta Ahmet Hamdi Akseki, Millet, Kocatepe, Hacı Bayram Veli olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih ile birlikte Ramazan'ın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ni dolduran vatandaşlar, vaazın ardından yatsı ve teravihi eda etti.