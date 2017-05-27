09:39, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının organize ettiği şehit yakınları ve gaziler ile iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/20.37)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Uzman Çavuş Yavuz Bayram için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Ankara/12.53)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Terme ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenaze törenine iştirak edecek.

(Samsun/16.33)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programına katılacak.

(Ankara/12.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcularıyla buluşacak, Darende'de temaslarda bulunacak.

(Malatya/13.00-16.00)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Burhanettin İnceoğlu 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Rezzan İnceoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını yapacak, Ticaret Odası iftar programına iştirak edecek.

(Denizli/14.00/20.24)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İtalya'nın Taormina beldesinde düzenlenen 43. G7 Liderler Zirvesi, ikinci gününde yapılacak toplantılarla son bulacak.

(Taormina)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa-Antalyaspor, Medipol Başakşehir-Adanaspor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçları oynanacak.

(Konya/İstanbul/16.00/İstanbul/18.00/19.00)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turu üçüncü maçında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Lyon/21.30)

4- Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Erbaaspor ile Silivrispor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

(Ankara/17.00)



ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin 300. OSB'si, 30 bin kişiye istihdam yaratacak

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:

- "Kuruluş işlemleri tamamlanan Hatay Hassa OSB ile tüzel kişilik kazanan OSB sayısı 300'e ulaştı"

- "Hatay Hassa OSB'de kurulacak sanayi tesisleriyle, yaklaşık 30 bin kişiye istihdam kapısı açılacak"

2- FETÖ'nün "siyasetle ilişkisi"

-FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporundan:

-"Gizli ajandasıyla FETÖ, amacına ulaşmak için siyaset alanını sonuna kadar istismar etmiş bir örgüt olarak karşımıza çıkmaktadır"

-"Hiçbir zaman siyasal bir harekete dönüşmeyen, hatta siyasetten uzak duruyormuş gibi davranan FETÖ’nün, başından itibaren kadro ve güç devşirmek için bütün siyasi partilerle ama özellikle iktidar partileriyle yakın temas içerisinde olmaya özen gösterdiği görülmektedir"

-"12 Eylül darbesinin yarattığı toplumsal ve siyasal travma ve ardından oluşan siyasi ortam FETÖ için siyasete sızma açısından son derece uygun bir zemin oluşturmuştur"

(Alp Özden/TBMM)

3 - Mobilyacılar ihracatta çıtayı Afrika ile yükseltecek

- MOBSAD Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu:

- "Afrika'ya mobilya ihracatımızı her yıl biraz daha artırıyoruz. 2016'da Fas, Tunus, Nijerya, Mısır, Libya, Kongo Cumhuriyeti ve Mozambik'e 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

- "Bu yıl hedefimiz ihracatımızı yüzde 50 artırarak yılı en az 450 milyon dolarlık ihracatla kapatmak"

- "Mobilya sektörü olarak son birkaç yıldır Afrika ülkelerine ağırlık vermiş durumdayız"

- "Sektör geçen yılı 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. 2017 yılını ise ihracatımızı yüzde 20 artırarak 3 milyar dolarla kapatmak istiyoruz"