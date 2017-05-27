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Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
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Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine doğru yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede rüzgarın hafif ve orta, yağış öncesinde ve yağış sırasında yer yer kuvvetli esecek. Sağanak yağışlarla birlikte bölgede yer yer dolunun da etkili olması bekleniyor.

Sağanak ve dolunun oluşturabileceği muhtemel risklere karşı da önlem alınması istendi.



İlgili Konular Malatya sağanak yağış
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