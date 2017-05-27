ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Polonya kökenli ABD'li siyaset bilimci, devlet adamı ve stratejist Zbigniew Kazimierz Brzezinski, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Zbigniew Kazimierz Brzezinski'nin kızı Mika Brzezinski, babasının ölüm haberini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
1928 Varşova doğumlu olan Brzezinski, bir dönem Almanya ve Kanada'da yaşadı. Brzezinski, üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans tezini Sovyetler Birliği'ndeki uluslar üzerine hazırladı ve ardından doktorasını da ABD'de, Sovyetler Birliği'yle ilgili bir konuda Harvard Üniversitesinde yaptı.
Brzezinski, 1958 yılında ABD vatandaşı oldu, 1959'da New York'a taşınarak Columbia Üniversitesinde ders vermeye başladı. Brzezinski, 1960'taki ABD başkanlık seçimlerinde John F. Kennedy'nin kampanya danışmanlığını yürüttü.
1975'te Carter'ın dış politika danışmanı olan Brzezinski, 1977-1981 yılları arasında Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yaptı, 1981 yılında da Başkan Carter tarafından kendisine Başkanlık Özgürlük Madalyası takdim edildi.
1987-1988 yılları eski Başkan Ronald Reagan yönetiminin Harp Komisyonu üyeliği yapan Brzezinski, daha sonra George H.W. Bush'un başkanlığını destekleyerek, Ulusal Güvenlik Konseyi -Savunma Departmanı Komisyonu ve Dış İstihbarat Danışma Kurulu üyeliği yaptı.
Siyasetten ayrıldıktan sonra, Johns Hopkins Üniversitesinde uluslararası ilişkiler konusunda ders veren Brzezinski, en son, çeşitli uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapıyordu.
Sovyetler Birliği, Çin ve Batı arasındaki ekonomik engellerin kaldırılmasına yardımcı olan Brzezinski'nin, Mısır Lideri Enver Sedat ve İsrail Lideri Menachem Begin arasındaki geniş görüş ayrılıklarının giderilip, eski Başkan Carter'ın ev sahipliğindeki Camp David anlaşmasının yapılmasında büyük katkısı olduğu biliniyor.
Eski Başkan George W. Bush'un 11 Eylül saldırılarının ardından takip ettiği politikaları en fazla eleştiren dış politika uzmanlarından olan Brzezinski, Ağustos 2007'de Barack Obama'nın başkan adaylığını desteklemişti.
Uluslararası düzen ve ABD'nin dünya üzerindeki güç dengesi üzerine fikirleriyle tanınan Brzezinski'nin, "Büyük Satranç Tahtası/Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri" ve "Stratejik Vizyon/Amerika ve Küresel Güç Buhranı" en önemli kitapları arasında yer alıyor.
Uluslararası ilişkilerde "realist" ekolün temsilcisi ve ABD'nin en önemli siyasi düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Brzezinski, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ABD'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya üzerinde oynaması gereken rol üzerine yogunlaşmıştı.
Afganistan Host vilayetinde yapılan bomba yüklü araçla saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti
UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri Tugayı, Kaddafi rejiminin sembol isimlerinin de tutuklu olduğu Hadba Hapishanesi'nin kontrolünü ele geçirdi
Filistinli mahkumlar açlık grevine ara verdi İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar greve ara verdi.
Mısır ordusunun, Libya'nın Derne şehrine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Geçen yıl Mısır'da düşen EgyptAir'a ait bir uçağın düşme sebebi ile ilgili iPhone'dan şüpheleniliyor.
"Büyük Satranç Tahtası/Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri" kitabının yazarı Polonya asıllı ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'deki enerji sorununun bölgeyi yeni bir krizin eşiğine sürüklediği uyarısında bulundu
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 'Gönüllü Dönüş Programı' çerçevesinde Türkiye'de bulunan Iraklı sığınmacılardan 347'sinin ülkelerine döndüğünü duyurdu
DEAŞ'a yönelik hava saldırılarının başladığı Ağustos 2014'ten Mart 2017'ye kadar 3 bin 100 sivil ABD hava saldırılarında hayatını kaybetti
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Gazze'nin batısındaki Tel el-Heva bölgesinde yaptırdığı Onbaşı Hasan Camisi açıldı
BMW, ABD'de 45 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurdu
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki yürüyüşlere müdahalesi sonucu 15 Filistinli yaralandı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "(Manchester soruşturmasıyla ilgili bilgilerin basına sızdırılması) Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz. Olanlardan dolayı pişmanlık duyuyoruz" dedi.
FETÖ'nün darbe girişiminden sonra diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip 437 Türk vatandaşının Almanya'da iltica talebinde bulunduğu bildirildi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de yaşayan yüzden fazla Müslüman, Sırp makamlarınca "inşaat izni olmadığı" gerekçesiyle bu sabah yıkılan mescidin önünde cuma namazı kıldı.