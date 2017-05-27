KPSS alan sınavları başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) alan sınavlarının birinci ve ikinci oturumları gerçekleştiriliyor.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen sınav, 81 ilde ve Lefkoşa'da saat 10.00'da başladı.
Üç oturum halinde yapılacak sınavın birinci oturumunda adaylara kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinden 40'ar soru sorulacak ve her bir test için 50'şer dakika verilecek.
Saat 14.30'da başlayacak ikinci oturumda da adaylara hukuk, iktisat, maliye alanlarından 40'ar soru sorularak. Her bir sınavın sorularının 50 dakikada cevaplandırılması istenecek.
Öte yandan, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.
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Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen KPSS alan sınavlarının birinci ve ikinci oturumları yapılıyor
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