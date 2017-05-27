Güncelleme: 23:57, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Manisa'da orta şiddette deprem

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 18.53'te merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 28,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

'CAN KAYBI YA DA YARALI YOK'

Manisa AFAD Müdürü Bekir Şen, saat 18.53'te merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntının kent genelinde hissedildiğini, deprem sonrası tüm ekiplerin merkez ve ilçelerde çalışmalara başladığını belirtti.

Şen, can kaybı ya da yaralının bulunmadığını söyledi.

30 KERPİÇ EVDE HASAR VAR

Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, 5,1 büyüklüğündeki depremin Gölmarmara ilçesinin Tiyenli Mahallesi'nde kerpiç evlerde hasara neden olduğunu belirtti.

Kerpiç evlerin yapısı gereği sarsıntılara dayanıklı olmadığını söyleyen Şener, "Toplam 30 kerpiç evde hasar var." dedi.

Evlerden 15'inin deprem öncesi kullanılmadığı bilgisini veren Şener, diğer 15 konutta yaşayanların da çoğunlukla yaşlı ve yalnız vatandaşlar olduğunu ifade etti.

Evlerinde hasar oluşanlara çadır vereceklerini belirten Kaymakam Şener, "İnsanlar korktukları için evlerine giremiyorlar. Herhangi bir yaralımız yok." diye konuştu.