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Mısır'a giden uçağın kaybolmasında gözler iPhone'da
Mısır'a giden uçağın kaybolmasında gözler iPhone'da

Geçen yıl Mısır'da düşen EgyptAir'a ait bir uçağın düşme sebebi ile ilgili iPhone'dan şüpheleniliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Savunma Bakanlığı 2016 yılında 66 kişinin ölümüne yol açan Mısır Havayollarına ait uçağın düşmesinde iPhone ve iPad'in bir etkisinin olup olmadığını araştırıyor.

Le Parisien'de yayınlanan habere göre Fransız yetkililer mobil cihazların aşırı ısınması sonucu çıkan yangında uçağın düşmüş olabileceği ihtimali nedeniyle bir soruşturma başlattı. Yetkililer uçağın ikinci pilotuna ait bir iPhone 6s ve bir iPad Mini cihazın kokpitte yanlış bir prize takılmasından kaynaklanan bir yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Haberde Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden bir mühendisin, bir fizik profesörü ve batarya konusunda uzmanlaşmış bir mühendis ile beraber Savunma Bakanlığı'nca açılan soruşturmada görevlendirildiği yer alıyor. Soruşturmanın 30 Eylül'e kadar bitirilmesi bekleniyor.

Apple'dan Business Insider'a yapılan açıklamada ise herhangi bir yetkiliyle henüz iletişime geçilmediği fakat olayın Apple ürünlerinden kaynaklandığına dair herhangi bir kanıtın bulunmadığı savunuldu.

Fransız yetkililerin üzerinde yoğunlaştığı kazanın aşırı ısınmış cihazlardan kaynaklanma ihtimaline karşı Mısırlı yetkililer yolculardan bazılarının üzerinde patlayıcı olma ihtimali üzerinde durmuştu.

EgyptAir'a ait Paris'ten Kahire'ye giden yolcu uçağı 19 Mayıs 2016'da Akdeniz üzerinde kaybolmuştu. Kazada 15 Fransız vatandaşının da içinde bulunduğu 66 yolcu ve uçak görevlisi hayatını kaybetmişti.



İlgili Konular iPhone mısır uçak fransa
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