Doğu Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak tünel açılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D 850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli tamamlandı.
Yapımına 2011'de başlanan, zemindeki bazı sıkıntılarla aşırı şişme ve deformasyon problemleri nedeniyle planlandığı sürede tamamlanamayan tünel, Malatya'nın Doğanşehir ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerini birbirine bağlıyor.
Toplam maliyeti yaklaşık 252 milyon lira olup, bin 816 metre uzunluğunda iki tüpten oluşan tünel Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılacağı törenle yarın açılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılan en zorlu tünel çalışması olduğunu belirtilen ve yapımında son teknoloji cihaz ve makinelerin kullanıldığı tünelde, altyapı çalışmalarının ardından elektro mekanik ve yol üstyapı işlemleri tamamlandı.
D-850 Karayolu ile Türkiye'nin kuzeyi ve güneyini birbirine bağlayan bir güzergahta yer alan tünelin tamamlanmasıyla mevcut zor ve riskli yol güvenli ve konforlu hale getirilecek.
Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 ton 462 kilogram esrar ele geçirildi.
Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D 850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli tamamlandı.
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